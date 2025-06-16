Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Певчие дрозды оказались популярной уличной едой в древнеримской Полленции
Кости певчих дроздов, обнаруженные в выгребной яме древнеримского города Полленция на Майорке, указали на их широкое употребление в качестве повседневной уличной закуски. Открытие поставило под сомнение прежние представления о дроздах исключительно как о деликатесе, доступном лишь богатым римлянам.
Питание древних римлян — тема, которая привлекает внимание как историков и археологов, так и просто «часто думающих про Римскую империю». Среди видов птиц, связанных с римской кухней, особенно выделяются дрозды.
Письменные источники описывали пиры знати, где эти маленькие птички часто упоминались как деликатес, подаваемый на элитных банкетах и часто приготовляемый с использованием сложных кулинарных техник. Древнеримские авторы подробно рассказывали о специальных фермах для разведения этих птиц, методах их откорма и высоких рыночных ценах. Эдикт о максимальных ценах 301 года нашей эры также упоминал дроздов, подчеркивая их статус дорогого и желанного продукта.
Однако письменные свидетельства оставляли открытым вопрос: входила ли такая пища в рацион обычных горожан или оставалась привилегией элиты? Зооархеологические исследования последних лет все чаще показывали, что некоторые виды пищи, ранее считавшиеся элитными, были доступны более широким слоям населения.
Изучение костных останков мелких птиц в археологических контекстах связано с трудностями: их хрупкие кости плохо сохраняются и могут быть пропущены при раскопках без тщательного просеивания. Кроме того, необходимо отличать останки птиц, съеденных людьми, от тех, которые попали в культурный слой естественным путем.
Новое исследование предоставило прямые доказательства употребления дроздов в городской, неэлитной среде. Результаты этой работы опубликованы в журнале International Journal of Osteoarchaeology.
В центре внимания оказались находки из выгребной ямы E-107 в древнеримском городе Полленция, расположенном на севере Майорки. Эта яма глубиной 3,9 метра была напрямую связана дренажной системой с продуктовой лавкой-таберной, находившейся рядом с городским форумом.
Судя по керамическим материалам, яму выкопали не ранее 10 года до нашей эры и перестали использовать около 30 года нашей эры, во времена правления Тиберия. Ее заполнение произошло достаточно быстро. Среди 3963 костных остатков животных, преимущественно свиней и кроликов, ученые идентифицировали 165 костей дроздов. Это сделало их самым многочисленным видом птиц в данном комплексе находок.
Для точной идентификации видов птиц применили комбинированный морфологический и биометрический подход. Исследователи измеряли длину ключевых костей крыла (пястно-запястной и локтевой) и ноги (цевки). Полученные данные сравнили с современными эталонными коллекциями костей птиц.
Биометрический анализ показал, что археологические образцы не имели значимых отличий от современного певчего дрозда Turdus philomelos по всем изученным элементам скелета. В находках преобладали фрагменты черепа, дистальные (дальние от туловища) части костей крыльев и нижних конечностей. Напротив, кости из наиболее мясистых частей тушки — плечевые, бедренные и коракоиды (кости плечевого пояса) — встречались редко.
Грудины (кости грудной клетки) находили только в виде обломков их выступающей центральной части — киля. Это указывает на их удаление в процессе разделки тушек. Следов зубов хищников или воздействия огня на костях не обнаружили. Характер распределения костных остатков, а также наличие в таберне прилавка со встроенными амфорами для хранения продуктов, позволили предположить определенный способ приготовления.
Дроздов, вероятно, распластывали прямо на месте, в таберне, и быстро обжаривали. Готовое блюдо продавали клиентам, которые покупали еду «на вынос» или употребляли ее тут же. Это был типичный формат стритфуда в римском городе.
Таким образом, исследование показало, что экономика уличной еды в Древнем Риме предлагала горожанам сезонное разнообразие. Мигрирующих зимой дроздов, по-видимому, ловили в больших количествах, готовили в табернах и предлагали широкому кругу потребителей.
Эти выводы оспорили устоявшееся мнение, основанное преимущественно на письменных источниках, о дроздах как о пище, доступной исключительно римской элите, и представили более полную картину повседневной жизни древнего города.
Изучив поведение 69 видов птиц в разных областях Западных Гат (Индия), международная исследовательская группа наконец объяснила, почему территориальные и всеядные птицы чаще других поют по утрам.
Среди ныне живущих морских обитателей осталось всего несколько так называемых «живых» ископаемых вроде латимерии или мечехвоста. Остальных мы знаем по уцелевшим остаткам. Новый вид древней рыбы обнаружили палеонтологи в девонском песчанике Канадской Арктики. Судя по найденным зубам и челюстям, рыба была в разы меньше своих родственников, а значит, могла жить в реках, что необычно для этих существ.
Почти 13 тысяч человек в 50 странах сочли женские лица более привлекательными, чем мужские: эта закономерность сохранялась вне зависимости от пола, культурной и этнической принадлежности оценивающего.
Изучив поведение 69 видов птиц в разных областях Западных Гат (Индия), международная исследовательская группа наконец объяснила, почему территориальные и всеядные птицы чаще других поют по утрам.
Среди ныне живущих морских обитателей осталось всего несколько так называемых «живых» ископаемых вроде латимерии или мечехвоста. Остальных мы знаем по уцелевшим остаткам. Новый вид древней рыбы обнаружили палеонтологи в девонском песчанике Канадской Арктики. Судя по найденным зубам и челюстям, рыба была в разы меньше своих родственников, а значит, могла жить в реках, что необычно для этих существ.
Наблюдая ранние этапы рождения землеподобных миров, астрономы приблизились к решению «метрового барьера» — проблемы роста пылевых зерен до размеров, необходимых для формирования планет.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Жены алкоголиков
Фантастические гады и как их изучают. «Разговор за жизнь» с зоологом Еленой Темеревой
Калининградский «цап-царап»: как в России появились современные батареи для электромобилей
Санкции до небес: что за телескоп отключила Германия на российском «Спектре-РГ»?
Стон Земли
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии