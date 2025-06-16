Певчие дрозды оказались популярной уличной едой в древнеримской Полленции

Кости певчих дроздов, обнаруженные в выгребной яме древнеримского города Полленция на Майорке, указали на их широкое употребление в качестве повседневной уличной закуски. Открытие поставило под сомнение прежние представления о дроздах исключительно как о деликатесе, доступном лишь богатым римлянам.

Питание древних римлян — тема, которая привлекает внимание как историков и археологов, так и просто «часто думающих про Римскую империю». Среди видов птиц, связанных с римской кухней, особенно выделяются дрозды.

Письменные источники описывали пиры знати, где эти маленькие птички часто упоминались как деликатес, подаваемый на элитных банкетах и часто приготовляемый с использованием сложных кулинарных техник. Древнеримские авторы подробно рассказывали о специальных фермах для разведения этих птиц, методах их откорма и высоких рыночных ценах. Эдикт о максимальных ценах 301 года нашей эры также упоминал дроздов, подчеркивая их статус дорогого и желанного продукта.

Однако письменные свидетельства оставляли открытым вопрос: входила ли такая пища в рацион обычных горожан или оставалась привилегией элиты? Зооархеологические исследования последних лет все чаще показывали, что некоторые виды пищи, ранее считавшиеся элитными, были доступны более широким слоям населения.

Изучение костных останков мелких птиц в археологических контекстах связано с трудностями: их хрупкие кости плохо сохраняются и могут быть пропущены при раскопках без тщательного просеивания. Кроме того, необходимо отличать останки птиц, съеденных людьми, от тех, которые попали в культурный слой естественным путем.

Новое исследование предоставило прямые доказательства употребления дроздов в городской, неэлитной среде. Результаты этой работы опубликованы в журнале International Journal of Osteoarchaeology.

В центре внимания оказались находки из выгребной ямы E-107 в древнеримском городе Полленция, расположенном на севере Майорки. Эта яма глубиной 3,9 метра была напрямую связана дренажной системой с продуктовой лавкой-таберной, находившейся рядом с городским форумом.

Судя по керамическим материалам, яму выкопали не ранее 10 года до нашей эры и перестали использовать около 30 года нашей эры, во времена правления Тиберия. Ее заполнение произошло достаточно быстро. Среди 3963 костных остатков животных, преимущественно свиней и кроликов, ученые идентифицировали 165 костей дроздов. Это сделало их самым многочисленным видом птиц в данном комплексе находок.

Расположение ямы, план раскопок и стратиграфический разрез выгребной ямы E-107 в Поленции. Наибольшая концентрация остатков наблюдается в средних слоях отложения. Затенение отражает концентрацию костей: 10% (темно-серый). / © International Journal of Osteoarchaeology (2025). DOI: 10.1002/oa.3416

Для точной идентификации видов птиц применили комбинированный морфологический и биометрический подход. Исследователи измеряли длину ключевых костей крыла (пястно-запястной и локтевой) и ноги (цевки). Полученные данные сравнили с современными эталонными коллекциями костей птиц.

Биометрический анализ показал, что археологические образцы не имели значимых отличий от современного певчего дрозда Turdus philomelos по всем изученным элементам скелета. В находках преобладали фрагменты черепа, дистальные (дальние от туловища) части костей крыльев и нижних конечностей. Напротив, кости из наиболее мясистых частей тушки — плечевые, бедренные и коракоиды (кости плечевого пояса) — встречались редко.

Грудины (кости грудной клетки) находили только в виде обломков их выступающей центральной части — киля. Это указывает на их удаление в процессе разделки тушек. Следов зубов хищников или воздействия огня на костях не обнаружили. Характер распределения костных остатков, а также наличие в таберне прилавка со встроенными амфорами для хранения продуктов, позволили предположить определенный способ приготовления.

Дроздов, вероятно, распластывали прямо на месте, в таберне, и быстро обжаривали. Готовое блюдо продавали клиентам, которые покупали еду «на вынос» или употребляли ее тут же. Это был типичный формат стритфуда в римском городе.

Таким образом, исследование показало, что экономика уличной еды в Древнем Риме предлагала горожанам сезонное разнообразие. Мигрирующих зимой дроздов, по-видимому, ловили в больших количествах, готовили в табернах и предлагали широкому кругу потребителей.

Эти выводы оспорили устоявшееся мнение, основанное преимущественно на письменных источниках, о дроздах как о пище, доступной исключительно римской элите, и представили более полную картину повседневной жизни древнего города.

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Илья Гриднев 60 статей Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.