Ученые узнали, что ели люди перед извержением Везувия

Кости помогают рассказать не только о возрасте и здоровье человека, но и о продуктах, которые он предпочитал. Недавно благодаря анализу останков жертв извержения Везувия удалось восстановить основные источники пищи жителей древнеримского города Оплонтис.

Оплонтис располагался на берегу Тирренского моря, примерно в пяти километрах к западу от Помпей, на территории современного города Торре-Аннунциата. Известны два местных археологических комплекса: роскошная приморская вилла Поппеи и Вилла В — вероятно, центр хранения и распределения товаров. Обе оказались погребены под вулканическим пеплом во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. Тем не менее сохранившиеся останки людей, животных и растений позволяют исследовать повседневную жизнь этого города.

В одной из комнат Виллы В археологи обнаружили останки 64 человек. Вероятно, они укрылись там, рассчитывая дождаться спасения с моря, но погибли при прохождении пирокластического потока — раскаленной смеси вулканических газов, пепла и обломков пород. Именно кости этих людей стали основой нового исследования, опубликованного в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Коллектив ученых из Университета Кампании имени Луиджи Ванвителли в Казерте (Италия) проанализировал коллаген костей — белок, в котором сохраняются химические признаки питания человека. В частности, они измерили соотношение стабильных изотопов углерода и азота. Эти показатели помогают определить, какая пища преобладала в рационе.

Для анализа отобрали 59 человеческих образцов, однако требованиям соответствовали только 46. Также исследователи изучили останки трех животных.

Результаты указали на то, что в рационе преобладали продукты, связанные с растениями типа С3. К ним относятся многие распространенные сельскохозяйственные культуры. Вероятнее всего, значительную роль играли злаки — например, пшеница и ячмень, — бобовые и другие продукты местного земледелия. Рацион дополняли белки животного происхождения, в том числе из мяса и/или молочных продуктов.

Чтобы оценить возможный вклад разных источников пищи, ученые применили статистическую модель. По расчетам, доля продуктов растительного типа С3 могла составлять от 37 до 100 процентов рациона. Возможную долю других растений, наземных животных и морской рыбы также оценили в широких пределах. Получившаяся картина в целом согласуется с питанием жителей Римской Италии, основу которого часто составляли зерновые и другие продукты земледелия.

На снимке отмечены Везувий, Оплонтис, виллы и Помпеи / © Google Earth

Существенных различий между мужчинами и женщинами исследователи не обнаружили. Средние значения изотопов углерода у взрослых и детей совпадали, а показатели азота различались лишь незначительно. На это могли влиять особенности питания в детстве, в том числе грудное вскармливание.

Вместе с тем у двух человек показатели азота оказались заметно ниже, чем у основной группы. Вероятно, это указывает на меньшую долю животного белка и более выраженную роль растительной пищи. Причины пока не ясны: по мнению ученых, возможны различия в доступе к продуктам, пищевых привычках или обстоятельствах жизни.

Изотопный анализ останков животных дал дополнительную информацию о хозяйстве жителей Оплонтиса. Показатели у овец и свиней преимущественно соответствовали растительному корму на основе растений все того же типа С3. У крупного рогатого скота профиль отличался. Это может быть связано с иными способами кормления: например, животным могли давать просо и другие культуры, либо они паслись у берега. По одним изотопным данным определить конкретную причину нельзя.

Это исследование дополнило археологические данные о поселении, где ранее нашли обугленные шишки, грецкие орехи, сено и гранаты, и помогло уточнить представления о местном земледелии и пищевых ресурсах. Однако выборка была небольшой, так что для более точной реконструкции ученые хотят расширить набор данных и провести анализ отдельных аминокислот, который позволит детальнее различать источники белка.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.