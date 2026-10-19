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Прокрастинация вызвала больший стресс, чем другие жизненные проблемы

❋ 4.5

Откладывание дел может казаться безобидной привычкой, пока не начинают приближаться сроки сдачи проектов и экзаменов. Как выяснилось, последствия этой проблемы могут превосходить даже влияние некоторых расстройств психики и развития.

Психология
# прокрастинация
# стресс
# студенты
Фильм «Адаптация»
Кадр из фильма «Адаптация» / © Columbia Pictures, Intermedia Films

Итамар Шац, специалист по теоретической и прикладной лингвистике из Кембриджского университета, проанализировал данные опроса American College Health Association — National College Health Assessment, в котором участвовали более 65 тысяч учащихся американских вузов. Это исследование проводили с января по май 2025 года в 97 высших учебных заведениях.

Средний возраст респондентов составил 23,2 года. Участников спрашивали, сталкивались ли они за последние 12 месяцев с 36 видами проблем. Восемнадцать относились к жизненным обстоятельствам: например, финансам, отношениям с окружающими и внешности. Остальные касались здоровья, в том числе тревожности, депрессии, синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и нарушений сна. Для каждой проблемы опрошенные указывали, сказывалась ли она на учебе. Статья с результатами вышла в журнале PLOS One.

О прокрастинации сообщили 72,3% учащихся. По распространенности она почти не отличалась от стресса, который отметили 73,8%, но заметно опережала другие проблемы. Например, сложности, связанные с внешностью, упомянули 50,7% участников.

Еще отчетливее разница проявилась при оценке влияния на учебу. О том, что прокрастинация негативно сказалась на академической успеваемости, сообщили 45,4% всех опрошенных. Для сравнения: стресс мешал учебе у 36,6%, финансовые трудности — у 16,1%.

Прокрастинация также чаще тревожности, депрессии, СДВГ и проблем со сном сопровождалась ухудшением результатов учебы. По этому показателю ее влияние было в 1,5 раза выше, чем у тревожности, в 2,3 раза — чем у депрессии, в 3,5 раза — чем у СДВГ. Такую разница отчасти объяснили тем, насколько часто студенты сталкивались с каждой проблемой.

Хотя у студентов, имевших СДВГ, проблемы с учебой возникали не реже, чем у прокрастинировавших, в пересчете на всю выборку склонность откладывать дела затрагивала гораздо больше людей. Кроме того, она же оказалась самой распространенной причиной сильного эмоционального напряжения, то есть стресса, из всех жизненных проблем, включенных в опрос: по этому причине с ним столкнулись 45,7% всех участников.

Ограничение исследования в том, что опрос строился на самоотчетах: участники сами оценивали влияние каждой проблемы, а данные не позволили установить причинно-следственные связи. Возможна и обратная зависимость: тревожность, стресс и недостаток сна могут усиливать склонность откладывать дела, а накопившиеся задачи — усугублять напряжение. Так может возникать замкнутый круг, в котором проблемы поддерживают друг друга.

Дальнейшие исследования должны помочь разобраться, как прокрастинация взаимодействует с тревожностью, стрессом и нарушениями сна и какие меры эффективнее помогают не откладывать дела на потом.

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Психология
# прокрастинация
# стресс
# студенты
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