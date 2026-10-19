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Эксперимент показал, почему неопределенное будущее заставляет нас упрощать планы

❋ 4.7

Когда привычные ориентиры перестают работать, подробный план может оказаться бесполезным еще до того, как мы начнем претворять его в жизнь. Ученые проверили, как разные виды непредсказуемости влияют на решения людей, и обнаружили закономерность.

Психология
# будущее человека
# неопределенность
# планирование
«Шоу Трумана»
Кадр из фильма «Шоу Трумана» / © Paramount Pictures

Планирование помогает нам оценивать последствия решений и выбирать наиболее выгодный вариант. Но оно требует умственных усилий, а его польза зависит от того, насколько точно человек может предсказать результат. Если обстоятельства постоянно меняются или наши действия не всегда приводят к ожидаемому результату, тщательно продумывать каждый шаг может стать менее выгодно.

К такому выводу пришли сотрудники Центра нейронаук Нью-Йоркского университета (США), статья которых вышла в журнале Nature Communications. Исследователи провели три эксперимента с участием 300 взрослых американцев. Средний возраст участников составлял 37-38 лет.

Добровольцев распределили на три группы по 100 человек. Им предложили виртуальную игру с сундуками, расположенными в виде треугольного дерева. В каждом было указано число от одного до девяти — столько очков можно было получить. На каждом шаге участники выбирали одно из двух направлений, стараясь набрать как можно больше очков. Чтобы добиться хорошего результата, им приходилось оценивать доступные варианты и продумывать дальнейший маршрут.

В трех экспериментах ученые по-разному меняли условия игры. В первом надпись на сундуке могла не соответствовать награде: вместо указанного числа участник получал случайное количество очков. Во втором значения сначала были достоверными, но могли измениться до того, как игрок добирался до соответствующего сундука. В третьем награды оставались неизменными, однако иногда игра меняла направление выбора на противоположное. Так отдельно проверили ненадежность информации, изменчивость будущих результатов и ограниченную возможность управлять последствиями собственных действий.

Участники в каждом эксперименте сыграли по 150 партий, распределенных между пятью уровнями непредсказуемости. Исследователи измеряли, сколько времени игроки тратили на первый выбор в каждой партии: этот показатель использовали как косвенную оценку усилий, затраченных на предварительное планирование.

Во всех трех экспериментах время на обдумывание первого хода последовательно сокращалось по мере роста непредсказуемости. Испытуемые продолжали учитывать значения на сундуках и чаще выбирали более выгодный вариант, когда разница между наградами была заметнее. Правда, с усилением случайности эта разница все меньше влияла на их решения. В менее предсказуемых условиях игроки также набирали меньше очков.

Чтобы объяснить наблюдаемое поведение, ученые сопоставили результаты с вычислительными моделями принятия решений. Лучше всего с действиями участников согласовались модели, в которых человек упрощал выбор и оценивал будущее так, будто оно определено заранее. Иными словами, вместо подробного сравнения множества возможных исходов он мог опираться на более простую схему, уделяя меньше внимания различиям между вариантами.

Как посчитали авторы исследования, дело может быть в соотношении затрат и пользы: если случайность снижает вероятность того, что тщательный расчет поможет получить лучший результат, дополнительные усилия становятся менее оправданными. Упрощение в таком случае позволяет экономить умственные ресурсы.

У эксперимента было важное ограничение. Неопределенность в нем связана с непредсказуемыми событиями, которые нельзя преодолеть дополнительной информацией. В реальной жизни неизвестность бывает иной: например, человек может собрать сведения, чтобы лучше оценить ситуацию.

Поэтому результаты исследования не означают, что любая неопределенность неизбежно заставляет меньше планировать. Суть в том, что в условиях, где волю случая нельзя устранить и подробный расчет не помогает предсказывать, мы склонны сокращать усилия на обдумывание решений.

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Психология
# будущее человека
# неопределенность
# планирование
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