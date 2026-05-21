Рекордную миграцию горбатых китов отследили по фотографиям их хвостов

Ученые впервые зафиксировали, как два горбатых кита, независимо друг от друга, совершили путешествия между Восточной Австралией и Бразилией, преодолев около 15 тысяч километров в открытом океане. Идентифицировать китов удалось по фото хвостовых плавников, уникальных по форме и «узору» шрамов и пигментации.

В Южном полушарии Международная комиссия по промыслу китов выделяет семь популяций горбатых китов в зависимости от их распространения. Как правило, горбатые киты совершают сезонные миграции на большие расстояния из районов кормления в места размножения. Например, популяция, мигрирующая вдоль побережья Южной Америки, размножается преимущественно у берегов Бразилии, а киты, живущие вдоль восточного побережья Австралии, предпочитают размножаться у Большого Барьерного рифа.

Эти млекопитающие обычно на протяжении жизни остаются верны миграционным маршрутам, усвоенным от своих матерей, и перемещаются между популяциями крайне редко. Ученые впервые зафиксировали миграцию двух китов из одной популяции в другую рекордной протяженности — примерно 15 тысяч километров между восточной частью Австралии и Бразилией. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

Для отслеживания миграций китов проанализировали более 19 тысяч тщательно отобранных снимков из Восточной Австралии и Бразилии, собранных с 1984 по 2025 год. Ученые идентифицировали двух особей, сфотографированных в обоих районах, в Тихом океане и в Атлантике, в местах, между которыми от 14 до 15 тысяч километров.

Одного кита сфотографировали в штате Квинсленд (Австралия) в 2007 и 2013 годах, а шесть лет спустя камеры зафиксировали его у берегов Сан-Паулу (Бразилия). Эти два места размножения разделены расстоянием по прямой в океане примерно в 14 200 километров.

Второго кита впервые запечатлели в 2003 году в Бразилии в большой группе из девяти взрослых особей. Ученые предполагают, что это самец. В сентябре 2025 года он же плавал один в заливе Херви (Австралия), то есть преодолел расстояние в 15 100 километров — самое большое расстояние, зафиксированное между наблюдениями за одним и тем же горбатым китом.

Ученые отслеживают популяции диких животных и их перемещения с помощью метода фотоидентификации. В случае с китами идентификация основана на распознавании уникальной формы и цветовых узоров на поверхности хвостовых плавников. Снимки брюшной стороны хвостовых плавников делают как исследовательские организации во время специальных инспекций, так и случайные туристы во время экскурсий.

Исследователи провели анализ с использованием автоматизированного алгоритма распознавания изображений платформы, который идентифицирует потенциальные совпадения на основе формы задней кромки, пигментации хвостового плавника и шрамов. После того как алгоритм нашел совпадения, данные перепроверили исследователи.

Команда предполагает, что эти результаты подтверждают гипотезу «обмена в Южном океане»: согласно ей горбатые киты из разных популяций иногда встречаются на общих антарктических территориях.

Лена 10 статей Люблю науку, и пишу про науку, потому что, как сказал великий физик-теоретик Стивен Вайнберг, попытка понять Вселенную — одна из вещей, способных приподнять человеческую жизнь над уровнем фарса и придать ей черты высокой трагедии