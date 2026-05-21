  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
21 мая, 10:52
Елена Тихонова
84

Рекордную миграцию горбатых китов отследили по фотографиям их хвостов

Ученые впервые зафиксировали, как два горбатых кита, независимо друг от друга, совершили путешествия между Восточной Австралией и Бразилией, преодолев около 15 тысяч километров в открытом океане. Идентифицировать китов удалось по фото хвостовых плавников, уникальных по форме и «узору» шрамов и пигментации.

Биология
# горбатый кит
# миграция
# популяция
# размножение
# рекорд
Горбатый кит. /© Giles Laurent, gileslaurent.com, Лицензия CC BY-SA
Горбатый кит. /© Giles Laurent, gileslaurent.com, Лицензия CC BY-SA

В Южном полушарии Международная комиссия по промыслу китов выделяет семь популяций горбатых китов в зависимости от их распространения. Как правило, горбатые киты совершают сезонные миграции на большие расстояния из районов кормления в места размножения. Например, популяция, мигрирующая вдоль побережья Южной Америки, размножается преимущественно у берегов Бразилии, а киты, живущие вдоль восточного побережья Австралии, предпочитают размножаться у Большого Барьерного рифа.

Эти млекопитающие обычно на протяжении жизни остаются верны миграционным маршрутам, усвоенным от своих матерей, и перемещаются между популяциями крайне редко. Ученые впервые зафиксировали миграцию двух китов из одной популяции в другую рекордной протяженности — примерно 15 тысяч километров между восточной частью Австралии и Бразилией. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

Для отслеживания миграций китов проанализировали более 19 тысяч тщательно отобранных снимков из Восточной Австралии и Бразилии, собранных с 1984 по 2025 год. Ученые идентифицировали двух особей, сфотографированных в обоих районах, в Тихом океане и в Атлантике, в местах, между которыми от 14 до 15 тысяч километров.

Одного кита сфотографировали в штате Квинсленд (Австралия) в 2007 и 2013 годах, а шесть лет спустя камеры зафиксировали его у берегов Сан-Паулу (Бразилия). Эти два места размножения разделены расстоянием по прямой в океане примерно в 14 200 километров.

Второго кита впервые запечатлели в 2003 году в Бразилии в большой группе из девяти взрослых особей. Ученые предполагают, что это самец. В сентябре 2025 года он же плавал один в заливе Херви (Австралия), то есть преодолел расстояние в 15 100 километров — самое большое расстояние, зафиксированное между наблюдениями за одним и тем же горбатым китом.

Ученые отслеживают популяции диких животных и их перемещения с помощью метода фотоидентификации. В случае с китами идентификация основана на распознавании уникальной формы и цветовых узоров на поверхности хвостовых плавников. Снимки брюшной стороны хвостовых плавников делают как исследовательские организации во время специальных инспекций, так и случайные туристы во время экскурсий.

Исследователи провели анализ с использованием автоматизированного алгоритма распознавания изображений платформы, который идентифицирует потенциальные совпадения на основе формы задней кромки, пигментации хвостового плавника и шрамов. После того как алгоритм нашел совпадения, данные перепроверили исследователи.

Команда предполагает, что эти результаты подтверждают гипотезу «обмена в Южном океане»: согласно ей горбатые киты из разных популяций иногда встречаются на общих антарктических территориях.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Лена
10 статей
Люблю науку, и пишу про науку, потому что, как сказал великий физик-теоретик Стивен Вайнберг, попытка понять Вселенную — одна из вещей, способных приподнять человеческую жизнь над уровнем фарса и придать ей черты высокой трагедии
Показать больше
Биология
# горбатый кит
# миграция
# популяция
# размножение
# рекорд
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Май
Бесплатно
Мир вооруженным глазом: от лупы до атомно-силового микроскопа
Политехнический музей
Москва
Лекция
21 Май
1400
Быстрые радиовсплески и долгопериодические радиотранзиенты
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Активные ядра галактик и джеты: космические двигатели Вселенной
ФизТех
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Полярная авиация от аэростата до экраноплана
Русское географическое общество
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
От большого к малому — как создание цифровых двойников позволяет учитывать микронные особенности структуры при описании километровых объектов
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Как изотопы могут раскрыть секреты метаболизма?
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Монголия: империя Чингисхана
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
22 Май
700
Магнитное поле Земли
Зануда
Санкт-Петербург
Экскурсия
22 Май
Бесплатно
Астрономические наблюдения двойных звезд в телескоп
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 мая, 12:45
Илья Гриднев

Снимки межзвездной кометы с орбиты Марса заставили астрономов пересмотреть ее историю

Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.

Астрономия
# кома
# кометы
# марс
# межзвездная комета
21 мая, 12:21
Александр Березин

SpaceX впервые опубликовала финансовую отчетность и оказалась глубоко убыточной

На каждый доллар выручки у компании Илона Маска больше 26 центов убытков, при этом собственно космические операции, наоборот, прибыльны. Необычно крупные убытки ей принес совсем другой вид деятельности. Интересно, что именно благодаря ей SpaceX в ближайшие месяцы планирует выйти на фондовый рынок с оценкой в триллионы долларов.

Космонавтика
# SpaceX
# Илон Маск
# космонавтика
19 мая, 10:54
Андрей Серегин

Скандинавские петроглифы оказались свидетельствами регистрации браков

Археологи десятилетиями выясняли значение загадочных отпечатков ног, выбитых на скалах Скандинавии в бронзовом веке. Недавно ученые предложили новую интерпретацию: парные следы были древним способом скрепить отношения — от дружбы до брака.

Археология
# брак
# отпечатки
# петроглифы
# Скандинавия
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Космологи усомнились в признаках меняющейся темной энергии

    21 мая, 14:01

  2. SpaceX впервые опубликовала финансовую отчетность и оказалась глубоко убыточной

    21 мая, 12:21

  3. «Еж» против «родственника»: ученые измерили, как мозг реагирует на неожиданные слова в живой речи

    21 мая, 10:59

  4. Норму физической активности для защиты от инфаркта и инсульта повысили в четыре раза 

    21 мая, 10:54
Выбор редакции

Невидимая география космоса: как устроены высокие орбиты для спутников

17 мая, 16:20

Последние комментарии

Максим Калинин
4 минуты назад
Алексей, Вполне возможно для привлечения особей противоположного пола 🤔

Ученые выяснили, почему у тираннозавра такие маленькие лапки

Питон Удав
5 минут назад
"их было всего около 13 тысяч" - вместе с подрядчиками? Не, понятно, что у Роскосмоса и других тоже есть подрядчики. Но в каком объёме? Условно, 90%

SpaceX впервые опубликовала финансовую отчетность и оказалась глубоко убыточной

Иван Колупаев
22 минуты назад
Кто заказывает "исследование" у того и тапки. Впрочем что взять с автора который указывает свой знак гороскопа 🙄 на научно-популярном портале. Так

Норму физической активности для защиты от инфаркта и инсульта повысили в четыре раза 

Сергей Кузнецов
57 минут назад
Нефть, где внизу списка с такими конскими ценами плешивому фашисту можно сказать спасибо

Рейтинг самых загруженных аэропортов мира

Хисмат
59 минут назад
Michael, во первых верните ядерное оружие Украине которое отжали обманом,как выяснилось, а потом попробуйте,,шарахнуть,, ну это если по

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Sam Dowson
1 час назад
У него гигафабрика возводится для производства 3 старшипов в день. Соответственно, для запуска 3 старшипов в день. Транспортировка марсианского

SpaceX впервые опубликовала финансовую отчетность и оказалась глубоко убыточной

Sam Dowson
1 час назад
Ну то есть в "сказке о 10 000 шагах в день" число надо поднять до 40 000. Ламинат в квартире от такой нагрузки за 2 мес сотрется, особенно если тапками ещё

Норму физической активности для защиты от инфаркта и инсульта повысили в четыре раза 

Artem Suleymanov
2 часа назад
Андрей, Если сравнивать подушевые доходы то Греция на 50 месте, Португалия на 44 а Россия на 68, так что нет, не окажутся эти страны в Европе ниже. Если

Где люди берут кредитов больше всего? Мировой рейтинг закредитованности домохозяйств

Trees Hate
3 часа назад
Я считаю, что подобные исследования имеют огромное значение для науки и человечества в целом. Они расширяют наши знания о космосе и одновременно

«Джеймс Уэбб» получил новое изображение спиральной галактики Messier 77

Алексей Быков
3 часа назад
Кнопка, Окстись, окаянный)))

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Кнопка Вредная
3 часа назад
Минорная, Россия единственная страна которая расположена и в Европе и в Азии... И ДЕЛИТЬ ЕЕ НИКТО НЕ МОЖЕТ И НЕ ИМЕЕТ ПРАВА...

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Кнопка Вредная
3 часа назад
Nikodim, в июне начнёт.

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Кнопка Вредная
3 часа назад
Black, география вам в помощь.... РОССИЯ ЭТО СТРАНА КОТОРАЯ РАСПОЛОЖЕНА И В ЕВРОПЕ И В АЗИИ.... УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ ВАМ В ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Кнопка Вредная
3 часа назад
Алексей, чтобы говорить про деколонизацию, необходимо пройти этапы колонизации.... Переймите опыт у французских колоний или английских... У СССР ВСЕ

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Aleksandr Sereda
3 часа назад
Вадим, а кто в России живет в резервациях (как, например, коренные жители Америки в США)? Кто из соседей России огреб от неё без своих провокаций в её

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Алексей Быков
4 часа назад
Если мне не изменяет память, в каком-то исследовании говорилось, что мускулатура у этих "атрофированных" конечностей была вполне себе развитой. То

Ученые выяснили, почему у тираннозавра такие маленькие лапки

Michael Herdt
4 часа назад
Ну ты и идиот Elkhan.Мы не отжимаем,мы забираем наше назад.Этой недоступны никогда не было и не должно быть.У нас это хорошо получается 20% уже наше.Было

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Shmuel Cohen
4 часа назад
Название компании говорит о национальности основателя компании.

Летающий электромобиль Alef Aeronautics выполнил более тысячи полетов

Михаил Новиков
4 часа назад
Когда прочитал про "идеальный" город, сперва подумал про греческий полис... Где-то в сторонке плачет И.Е. Суриков.

В древнем городе нашли признаки «идеального» общества

Sergey Gorovoy
4 часа назад
Сергей, мечтать по-еврейски - не грех..., вероятно..., может быть..., возможно...

Где жить лучше всего в 2026 году? Рейтинг самых процветающих стран

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно