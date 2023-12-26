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31 минута назад
ТюмГУ
9

Археологи ТюмГУ впервые рассказали о строительстве в бакальской культуре

4.5

Ученые ТюмГУ проанализировали информацию о жилищах бакальской археологической культуры. Особый интерес, по их мнению, представляют сведения об устройстве очагов, так как сохранившиеся следы прокалов приводят к аналогии с башкирскими чувалами.

ТюмГУ
# бакальская культура
# Бронзовый век
# Железный век
# землянки
# очаг
# средневековье
Жилища бакальской культуры
Жилища бакальской культуры / © Пресс-служба ТюмГУ

Исследование жилищного пространства — важная ступень в реконструкции жизнеобеспечения и социальной структуры древних обществ. Начиная с неолита, доминирующим типом жилищ на территории Западной Сибири были малые каркасные полуземлянки, также встречались повсеместно наземные постройки и глубокие землянки.

Разнообразие одновременно бытовавших построек обусловлено различием в длительности их эксплуатации из-за сезонности ряда занятий. Существенные изменения в форме, размерах и конструкции происходили под влиянием становления в эпоху бронзы придомного животноводства, с содержанием молодняка в жилищах, и ремесел, потребовавших отдельных помещений за пределами жилой застройки.

В раннем железном веке лесостепной зоны в строительстве жилищ доминировало возведение в технике заплота (обнесения забором) полуземляночных домов-усадеб из нескольких обширных помещений, соединенных длинными крытыми коридорами. Однокамерные наземные постройки более простых типов сохранялись как хозяйственные.

Раскопки проводились на территории Большого и Малого Бакальских, Старо-Лыбаевского-1, Коловского, Усть-Утяк-1, Усть-Терсюк-1, Царево, Папского городищ, Исетского-2 и третьего селищ. В раннем Средневековье этой зоны видна существенная трансформация строительных традиций.

Жилищные конструкции бакальской культуры IV−IX веков, сменившей на этой территории саргатскую, становились более разнообразными, что могло быть связано с этнокультурными особенностями переселенцев и изменениями в технологиях и структуре общества. Материалы периода раннего Средневековья в этом аспекте пока не рассматривались, так как до недавнего времени не хватало источников.

Статья «Бакальские жилища раннего Средневековья (лесостепь Тоболо-Ишимья)» археологов СоцГум ТюмГУ Натальи Матвеевой и Натальи Раевской вышла в «Вестнике Пермского университета. История». Ученые сделали вывод, что относительно малая площадь строений сравнительно с предшествующей саргатской культурой может говорить о значительных изменениях в образе жизни в сторону возросшей подвижности коллективов и ведении хозяйства малыми семьями, а распространение срубной техники — о росте оснащенности строительства качественными деревообрабатывающими инструментами.

Практика сооружения глинобитных печей-чувалов заимствована у жителей Средней Азии, лесостепного Приуралья или Прикамья, с которыми население поддерживало тесные связи. Из этнографических аналогий наиболее близкие бакальским башкирские дома. Именно у башкирского населения лесостепной зоны Зауралья наблюдалось большое разнообразие традиционных видов жилищ, включая землянки, использование глины в конструкциях, а при наличии доступного леса башкиры строили из срубов.

Особый интерес представляют сведения об устройстве очагов, так как сохранившиеся следы прокалов приводят к аналогии с башкирскими чувалами. В домостроительстве происходили изменения в связи с распространением подвижных форм скотоводства, развитием торговли и появлением частной собственности на инвентарь и скот. 

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ТюмГУ
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Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# бакальская культура
# Бронзовый век
# Железный век
# землянки
# очаг
# средневековье
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# Рафаэль
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# художник
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