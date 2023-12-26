Ученые оспорили влияние цвета экрана на внутренние часы человека

Долгое время считалось, что синеватый (по техническим причинам) свет от гаджетов негативно влияет на работу внутренних часов организма. Недавно швейцарские ученые установили, что между ним и желтоватым светом (именно он появляется при включении ночного режима на телефоне) почти нет разницы.

Вечернее воздействие коротковолнового света может повлиять на циркадные часы, сон и внимательность. Считается, что светочувствительные ганглиозные клетки сетчатки, экспрессирующие меланопсин, — основные движущие силы этих эффектов. Но ученые не знали, вносят ли свой вклад и цветочувствительные колбочки — это три типа клеток в сетчатке глаза, отвечающие за цветовое зрение. Они воспринимают по отдельности три цвета: красный, зеленый и синий.

Если свет состоит только из коротких волн длиной от 440 до 490 нанометров, мы воспринимаем его как синий. Если коротковолновый свет активирует ганглиозные клетки, они сигнализируют внутренним часам, что наступил день.

В 2019 году ученые выяснили, что желтый свет сильнее влияет на внутренние часы, чем голубой. В новом исследовании специалисты из Базельского университета (Швейцария) это опровергли. Результаты их работы опубликовали в журнале Nature Human Behaviour.

С помощью эксперимента ученые попытались выяснить, как световые стимулы повлияли на внутренние часы человека, сколько времени нужно, чтобы заснуть, и насколько глубоким был их сон. Кроме того, авторы работы проверили уровень усталости и сонливости.

Экспериментальный протокол для оценки условий светового воздействия / © Nature Human Behaviour

В исследовании участвовали 16 человек. Сам эксперимент длился 23 дня, в течение которых испытуемые посетили лабораторию сна в общей сложности четыре раза: провели одну адаптационную ночь и совершили три визита по 32,5 часа по протоколу для оценки эффекта светового воздействия. Их подвергали воздействию голубоватого или желтоватого света на протяжении одного часа перед сном, а также белого света в качестве контрольного.

Световые стимулы дифференцированно активировали цветочувствительные колбочки в сетчатке. Однако стимуляция светочувствительных ганглиозных клеток была одинаковой во всех трех условиях. Таким образом, различия в эффекте света напрямую связали с соответствующей стимуляцией колбочек.

В результате ученые не нашли никаких доказательств того, что изменение цвета света играет важную роль для внутренних часов или сна. Правда, неясно, будет ли это работать при более длительном контакте с источником синеватого света, ведь множество людей тратят на смартфон более часа в день. Прояснить ситуацию для таких случаев авторы работы надеются в будущих исследованиях.

Современные люди по количеству часов спят существенно больше людей в естественных условиях (охотников-собирателей), однако высыпаются очень плохо. Это ведет к росту вероятности депрессии, сниженной концентрации и внимательности в рабочее время. В последние несколько лет плохое качество сна пытаются объяснить гаджетами с их синеватым светом от экрана. Вслед за этой модой возникло множество «фильтров света» — приложений, делающих свет от смартфона вечером желтоватым. Авторы новой работы поставили под вопрос их эффективность.

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