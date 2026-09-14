Каменные ножи сохранились на кухнях Месопотамии спустя тысячу лет после появления бронзы
С распространением металлов древние общества не всегда отказывались от каменных инструментов, поскольку новые материалы долго оставались дорогими. Анализ следов на костях из города Абу-Салабих в Месопотамии показал, что даже в бронзовом веке местные жители продолжали разделывать животных каменными лезвиями.
В древности Месопотамия стала одним из важнейших центров ранней металлургии, но проследить проникновение металла в повседневную жизнь непросто. Медные и бронзовые предметы переплавляли, передавали новым владельцам и редко выбрасывали, поэтому отсутствие металлического ножа при раскопках еще не доказывает, что им не пользовались.
Более надежную подсказку могут дать кости животных, поскольку лезвия из разных материалов оставляют на них борозды различной формы. Такой подход появился в науке относительно недавно, но уже позволил установить, что каменные инструменты для разделки туш сохранялись в некоторых регионах намного дольше, чем можно было ожидать по распространению металлургии.
Археологи впервые проверили, какими инструментами разделывали животных в Южной Месопотамии времен бронзового века. Материал происходил из Абу-Салабиха — поселения на территории современного Ирака, которое находилось в шумерском культурном ядре неподалеку от русла Евфрата. Результаты научной работы опубликовал журнал Frontiers in Environmental Archaeology.
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Всего изучили 2520 фрагментов костей. В собрании преобладали домашние животные, прежде всего овцы и козы, а также свиньи. Значительно реже встречались останки крупного рогатого скота, ослов, собак, диких млекопитающих, птиц, рыб и черепах.
Следы разделки обнаружили на 54 костях, причем 46 из них несли порезы, а остальные имели следы рубки или скобления. Ученые сняли с порезов силиконовые слепки и рассмотрели их с помощью оптической и сканирующей электронной микроскопии.
На всех 16 образцах исследователи увидели асимметричные V-образные борозды и дополнительные царапины, характерные для сколотого камня. Пятнадцать костей обрабатывали неретушированными односторонними отщепами или пластинами, только одну могли разрезать каменным лезвием.
Результат показал, что развитие металлургии не приводило к быстрой и полной замене старых инструментов. Каменные пластины оставались очень острыми, стоили дешевле, были доступнее и легче заменялись, тогда как медь приходилось доставлять в лишенную собственных рудных источников Южную Месопотамию из других регионов.
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