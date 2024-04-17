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Ученые обнаружили генетический мост между древним и современным населением Кавказа
Северный Кавказ играл ключевую роль в древней колонизации Евразии и формировании ее культурного и генетического наследия, однако до сих пор не до конца изучена генетическая история носителей местных культур. Ученые впервые провели глубокое секвенирование древней ДНК представителей кобанской культуры, сформировавшейся в позднем бронзовом веке на Северном Кавказе, и сравнили ее с генетическими данными современных народов Кавказа. Результаты работы подтвердили роль носителей кобанской культуры как древнего генетического моста между бронзовым и железным веками на Северном Кавказе.
Исследование опубликовано в журнале European Journal of Human Genetics. Регион между Черным и Каспийским морями считается важным мостом для миграции древних людей в Европу и Азию, начиная с верхнего палеолита. Кроме того, особые климатические и географические условия сделали этот регион уникальным местом для зарождения и развития древних археологических культур, оставивших памятники, ограниченные во времени и пространстве и объединенные сходством типов поселений, жилищ, погребального обряда, керамики, некоторых форм орудий труда, оружия и украшений.
До последнего времени геномные данные носителей кобанской культуры не были опубликованы, несмотря на то что археологи рассматривали ее как мост между культурами бронзового века и современными этническими группами на Северном Кавказе.
Кобанская культура получила свое имя от деревни Верхний Кобань, расположенной в современной Северной Осетии. Именно здесь в середине XIX века были найдены первые бронзовые артефакты, относящиеся к этой культуре. Археологические находки, связанные с кобанской культурой, также были обнаружены по обе стороны Большого Кавказского хребта, на территориях современных республик Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия — Алания, Чеченской Республики, Ставропольского края, Южной Осетии и Грузии.
В период своего существования представители кобанской культуры активно контактировали с народами и странами Закавказья и Ближнего Востока, а также вступали в контакт с киммерийцами и позднее со скифами. Считается, что носители кобанской культуры сыграли важную роль в формировании генофонда современных северокавказских этнических групп. Однако само происхождение культуры до сих пор остается неясным, несмотря на то что археологические исследования начались еще во второй половине XIX века.
Традиционно считалось, что кобанская культура произошла от среднебронзовой культуры Северного Кавказа, но радиоуглеродный анализ показал разницу в тысячу лет между ними. Связь кобанской культуры с Северным Кавказом также предполагали через посткатакомбные захоронения, но и между ними обнаружен 500-летний перерыв.
Также есть теория, что кобанская культура зародилась в Южной Осетии и распространилась по обе стороны Большого Кавказского хребта. Данное предположение подтверждают многочисленные захоронения, однако мало кто верит в прямую связь между культурными центрами Южной Осетии и Северным Кавказом в ту эпоху. Считается, что кобанская культура имела несколько источников происхождения, включая разные культуры Закавказья и соседних территорий.
К настоящему времени опубликовано лишь несколько исследований, посвященных происхождению кобанской культуры. Они выявили разнообразные генетические линии среди анализируемых образцов, включая множество митохондриальных и две Y-хромосомные гаплогруппы, связывающие их с древними и современными народами Евразии и Кавказа.
Группа российских исследователей, в которую входила Наталья Слободова из ВШЭ, проанализировала ДНК древних людей, принадлежавших к кобанской культуре, и сравнила их с генетическим материалом древних и современных народов Кавказа. В ходе исследования были изучены геномы индивидуумов, принадлежащих к кобанской культуре, чьи останки были обнаружены в археологических памятниках Заюково-3 и Клин-Яр-3, а также геномы представителей ранней аланской культуры. Основываясь на современных методах генетического анализа, ученые определили митохондриальные и Y-хромосомные гаплогруппы, чтобы выявить генетические связи между древними народами и современными жителями Кавказа.
Исследование ДНК пяти человек — носителей кобанской культуры показало их тесную генетическую связь как с людьми из более ранних археологических культур бронзового века на Кавказе (куро-араксская и майкопская культуры), так и с носителями культур железного века, например аланской. Этот результат демонстрирует роль носителей кобанской культуры как древнего генетического моста между бронзовым и железным веками на Северном Кавказе.
Исследование также продемонстрировало генетическое родство между носителями кобанской и аланской культур и современными народами Северного Кавказа. В их генофонде преобладают маркеры, характерные для местного населения Кавказа бронзового века, но также заметен вклад степных кочевников — скифов и сарматов. Это соответствует археологическим данным о перемещениях народов и взаимодействии различных культур в этом регионе в древности. Проведенное исследование позволяет утверждать, что современные народы Северного Кавказа имеют прямую генетическую связь с древними культурами, носители которых проживали на этих территориях много веков назад.
«Анализ генетических примесей носителей кобанской и аланской культур показал, что степные кочевники (скифы), по-видимому, оказали влияние на население Кавказа не только культурно, но и генетически. Более того, индивидуум из Клин-Яра-3, могила которого имела несколько необычных для кобанской культуры особенностей, кажется, имел тесную культурную и генетическую связь со скифами Черного моря», — отмечает один из авторов исследования, доцент факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ Наталья Слободова.
Сравнительный геномный анализ носителей кобанской культуры и современных человеческих популяций показал, что они оставили свое генетическое наследие в современных популяциях кумыков и лезгинов и, вероятно, имели те же генетические корни, что и изолированная этническая группа армян хамшени. Анализ древней ДНК также показал, что древний индивидуум из Клин-Яра-3, который ранее был описан как мужчина, на самом деле был женщиной.
Дополнительные исследования хорошо сохранившихся древних человеческих образцов позволят определить уровень локальной мобильности и родства между индивидуумами в древних обществах Северного Кавказа.
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