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Черепа священных кошек Древнего Египта раскрыли их тяжелую жизнь

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Анализ музейной коллекции черепов древнеегипетских кошачьих мумий принес неожиданные результаты: животные, предназначенные для приношения в дар богам, жили отнюдь не в роскоши. Судя по следам травм и болезней, эти кошки содержались в очень плохих условиях.

Археология
# Древний Египет
# инфекции
# кошки
# мумии животных
# травмы
# черепа
Вид двух черепов сверху: A) следы от ударов на теменной кости B) продольный перелом правой лобной и теменной костей
Вид двух черепов сверху: A) следы от ударов на теменной кости B) продольный перелом правой лобной и теменной костей / © Journal of Archaeological Science 2026

В Древнем Египте кошки почитались как священные животные и ассоциировались с несколькими божествами. Например, Мафдет, Бастет и Сехмет, олицетворявших справедливость, плодородие и могущество соответственно, изображали в виде фигур с кошачьими головами.

В долине Нила археологи нашли около 20 кладбищ, где на протяжении столетий хоронили кошачьи мумии. Среди мумифицированных животных, найденных при раскопках, помимо домашних кошек (Felis catus), встречаются более крупные дикие кошки — степные коты (Felis lybica) и камышовые коты (Felis chaus), которых специально отлавливали в молодом возрасте и содержали вместе с домашними кошками.

Учитывая огромное количество обнаруженных в Египте кошачьих мумий, египтологи предполагают, что животных прицельно разводили в больших масштабах для жертвоприношений и мумификации. Это требовало создания торговой сети для поставок корма, а также масел и смол, необходимых для бальзамирования.

Авторы нового исследования, опубликованного в издании Journal of Archaeological Science, впервые изучили коллекцию кошачьих черепов, с конца XIX века хранящуюся в Венском музее естественной истории. Эта коллекция, насчитывающая 131 череп, до сих пор оставалась совершенно неизвестной научному сообществу.

На сегодня это крупнейшее музейное собрание черепов древнеегипетских кошек, для которого документально подтверждено место происхождения. Судя по сохранившимся в архивах письмам, черепа происходят из Бени-Хасана — обширного некрополя для животных в долине Нила.

Это кладбище, где были захоронены миллионы мумий кошек, случайно обнаружил в 1888 году один из местных земледельцев. В конце XIX века из Бени-Хасана огромное количество кошачьих мумий вывезли в Европу для переработки на удобрения. Часть мумий тогда попала в руки ученым, которые удалили с голов животных кожу и подлежащие ткани, чтобы получить пригодные для изучения черепа. Остальные части тел, скорее всего, просто выбросили. Некоторые из этих черепов в итоге оказались в Музее естественной истории Вены, где о них забыли почти на полтора столетия.

Исследователи тщательно проанализировали каждый череп и обнаружили, что более половины из них имели признаки заболеваний или травм. У некоторых кошек отсутствовали зубы, наблюдались болезни десен, а на костях выявили необычные углубления, которые связали со следами инфекций. У многих кошек присутствовали следы ранений, порезов, переломов или укусов, вероятно, оставшихся после драк с соплеменниками.

На костях некоторых животных обнаружили повреждения, указывающие на то, что их могли ранить острым предметом либо ударить тупым орудием, например палкой. Некоторые из этих травм оказались смертельными, в то время как другие имеют признаки заживления.

Исследователи предположили, что предназначенные для мумификации кошки жили в тесноте. Высокая плотность животных неизбежно приводила к стрессу и агрессии, между ними часто вспыхивали драки, что становилось причиной травм. Кроме того, в таких условиях легко распространялись инфекции.

Радиоуглеродный анализ девяти черепов показал, что все кошки, за исключением одной, погибли в период между 380 и 40 годами до нашей эры, на рубеже Позднего периода и начала эпохи правления Птолемеев. Один череп оказался значительно старше: он относится к Третьему переходному периоду (1077-656 годы до нашей эры).

Это позволило предположить, что в Бени-Хасане мумификацией кошек занимались гораздо раньше, чем принято считать, опираясь на письменные источники. Впрочем, исследователи не исключили, что этот экземпляр попал в Бени-Хасан из другого места — например, из Бубастиса, старейшего кладбища кошек из известных в Египте.

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
196 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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Археология
# Древний Египет
# инфекции
# кошки
# мумии животных
# травмы
# черепа
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