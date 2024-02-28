Теорию Пифагора об универсальной музыкальной гармонии опровергли

Принято считать, что музыкальная гармония зависит исключительно от соблюдения определенных интервалов в аккордах. Исследователи доказали, что это верно не для любого музыкального инструмента, а человеческому уху зачастую более приятны несовершенные сочетания звуков.

Согласно теории древнегреческого философа Пифагора, консонанс, то есть чистое, совершенное звучание, определяется во многом соотношениями между целыми числами 3 и 4. Они определяют размер интервала между звуками в консонансных аккордах, а также ряд правил, в соответствии с которыми создается музыка. В этой концепции даже небольшие нарушения соотношений приводят к диссонансу — неблагозвучию.

Ученые из Кембриджского университета (Великобритания), Принстонского университета (США) и Института Институт эмпирической эстетики Общества Макса Планка (Германия) обнаружили две причины, по которым теорию Пифагора можно считать неверной. В экспериментах, которые позволили их выявить, участвовали 4272 человека из США и Южной Кореи. Результаты исследования опубликовал журнал Nature Communications.

Во-первых, исследователи доказали, что во время прослушивания музыки люди, как правило, отдают предпочтение неидеальному звучанию. Авторы статьи провели 23 онлайн-эксперимента, в которых люди по семибалльной шкале оценивали аккорды из двух звуков, исполненные на фортепиано, флейте и гитаре, а также корректировали звучание, чтобы сделать его более приятным для себя. Изначальные созвучия были построены по-разному: одни в соответствии с законами гармонии, другие — с небольшими «шероховатостями», третьи — с заметными отклонениями от консонанса. Участники эксперимента дали 235 440 оценок и в большинстве случаев более благозвучными назвали аккорды второго типа — близкие к идеалу, но всё же «негармоничные».

Во-вторых, авторы статьи обратили внимание, что определенные ударные инструменты, например металлофоны в индонезийских гамеланах (национальных оркестрах. — Прим. ред.), устроены иначе, чем привычные для западной культуры гитара, фортепиано и флейта. Поэтому аналогичный эксперимент ученые провели со звучанием бонанга — яванского инструмента, который состоит из небольших бронзовых гонгов. Оказалось, что созвучия, которые при использовании «привычных» инструментов воспринимаются как консонансные, дают обратный эффект при исполнении на бонанге.

«Устройство некоторых музыкальных инструментов таково, что, когда мы ударяем по ним и они начинают резонировать, характеристики их звучания просто не удовлетворяют классическим математическим законам. Вот тогда-то начинают происходить интересные вещи», — пояснили исследователи.

Их работа показала, что инструменты с особенной конфигурацией, которые свойственны, например, отдельным культурам, зачастую «негармоничны» изначально. Поэтому музыка для них тоже не соответствует классическим законам и существуют другие гармонии. Например, благозвучные аккорды на бонанге вписываются в конкретную музыкальную гамму, которая используется в культуре Индонезии (инструмент родом оттуда), но на фортепиано эти же созвучия будут восприниматься как диссонанс, а не консонанс.

По мнению исследователей, их работа открывает огромное количество возможностей для экспериментов в создании музыки. Можно находить новые звучания, предсказывать реакцию аудитории на них, а также грамотно совмещать «традиционные» и непривычные, свойственные отдельным культурам инструменты.

Сами авторы статьи продолжают изучать гармонию. В новых исследованиях они планируют охватить большее количество культур и проанализировать опыт музыкантов, которые работают с «негармоничными» инструментами.

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