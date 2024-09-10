В манускрипте Войнича нашли полный латинский алфавит

Исследователи из Библиотеки редких книг и манускриптов Бейнеке при Йельском университете (США) 10 лет назад тестировали оборудование, предназначенное для мультиспектрального анализа древних рукописей. Среди прочего они проанализировали с помощью этого метода манускрипт Войнича — одну из самых загадочных рукописей Средневековья.

При мультиспектральной визуализации цифровое изображение получают, используя ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. При работе со средневековыми рукописями ультрафиолетовое излучение, в частности, может сделать выцветший или стертый текст читаемым. Это связано с тем, что большинство средневековых чернил (в том числе те, которыми написали манускрипт Войнича) содержат значительный процент железа.

Синим цветом показана та часть рукописи, которую невозможно рассмотреть с помощью обычной оптики / © Lisa Fagin Davis, Manuscript Road Trip

Когда чернила соскабливают или они выцветают, молекулярная связь остается, поэтому выцветший текст может флуоресцировать под воздействием ультрафиолетовых лучей. С помощью этой технологии можно не только прочесть выцветший или удаленный текст, но и определить, является ли рукопись палимпсестом и вносили ли в нее серьезные исправления.

Историк и палеограф, исполнительный директор Американской академии медиевистики Лиза Фейгин Дэвис (Lisa Fagin Davis) опубликовала в своем блоге Manuscript Road Trip мультиспектральные изображения 10 страниц манускрипта Войнича, сделанные в 2014 году.

Почему за 10 лет никто не интересовался этими сканами? Ответа на этот вопрос Дэвис не знает, но предполагает, что дело в текучести кадров. Сейчас она внимательно изучила полученные изображения и обнаружила то, что при макросъемке рукописи не могло быть видно.

Одна из основных сложностей в расшифровке манускрипта — то, что он написан неизвестным алфавитом. Строчки идут слева направо, буквы имеют небольшой наклон влево. Некоторые исследователи пытались совместить отдельные символы этого алфавита с латинскими буквами из-за внешнего сходства. Но такая гипотеза не нашла поддержки в научном сообществе и никак не помогла расшифровке.

Кроме непонятных символов, в рукописи встречаются несколько букв из латиницы и одно слово на немецком (rot, «красный»). Ученые предположили, что эти буквы связаны с указаниями художнику, который раскрашивал картинки после написания текста.

Изучив мультиспектральные изображения страниц манускрипта, Дэвис обнаружила на одном из листов столбцы написанных вертикально символов. Первый столбец содержал полный классический латинский алфавит из 23 букв (то есть такой, который существовал до Нового времени, без дифференциации u и v в разные буквы), от a до z. Во втором напротив каждой из латинских букв написан символ из основного алфавита рукописи. В третьем — опять латиница, только сдвинутая вертикально на один знак.

Вот так выглядят столбцы из латинских букв и алфавита рукописи Войнича / © Lisa Fagin Davis, Manuscript Road Trip

Все вместе это выглядит как попытка расшифровать текст, предпринятая задолго до того, как Вильфред Войнич в 1912 коду нашел манускрипт в библиотеке иезуитского коллежда в Италии. В Средние века и в Новое время криптография в основном применяла метод подстановки символов, для чего использовали таблицы, похожие на найденную в рукописи.

Тот, кто написал эти три столбца букв, соблюдал так называемый humanist minuscule — стиль письма, разработанный итальянскими гуманистами на рубеже XIV-XV веков. Вплоть до XVIII века им пользовались образованные люди, желавшие подчеркнуть свою приверженность идеям гуманизма. Дэвис и ее коллеги решили узнать, кто это был.

Письмо Йоханесса Марци к Афанасию Кирхеру / © Rome, Pontificia Università Gregoriana

Они собрали образцы почерков известных владельцев манускрипта. Это немецкий ботаник Леонард Раувольф, его друг и наследник, врач Карл Видеманн, император Рудольф II, Якоб Синапиус (фармацевт-травник, приближенный к императору), пражский алхимик Йиржи Бареш, врач Йоханнес Марци и Афанасий Кирхер, иезуитский лингвист. К ним добавили автографы Джона Ди и Эдварда Келли, которые могли видеть манускприпт в коллекции императора Рудольфа.

Сравнение почерков показало, что таблицу составил Йоханнес Маркус Марци, ученый и лейб-медик. Он владел книгой три года: в 1662-м унаследовал ее от своего друга Йиржи Бареша, а в 1665-м продал (или подарил) Афанасию Кирхеру. Видимо, он был одним из первых, кто пытался расшифровать манускрипт. И так же, как у его последователей из нашего столетия, ничего не вышло.

Мультиспектральный анализ также показал, что рукопись не палимпсест (то есть не использует пергамент, бывший в употреблении), как допускали некоторые ученые. Это значит, что недавний анализ по углероду-14 правильно определил год создания манускрипта — 1425-й.

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