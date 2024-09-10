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Астрофизики узнали, как сформировалась сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути
Черные дыры — самые таинственные объекты во Вселенной. История их происхождения полна загадок, а размеры и масса поражают воображение. Недавно с помощью Телескопа горизонта событий (EHT) астрофизики получили убедительные доказательства того, что Стрелец А* — сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути — образовался в результате слияния.
Изображение сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, расположенной на расстоянии более 26 тысяч световых лет от Земли, было опубликовано в 2022 году и стало результатом работы глобальной исследовательской группы Телескопа горизонта событий (EHT Collaboration) с использованием наблюдений всемирной сети радиотелескопов.
Теперь же ученые из Центра астрофизики Невадского университета UNLV (NCfA) раскрыли удивительные подробности происхождения Стрельца А*. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, показали, что «сердце» Млечного Пути образовалось в результате слияния двух черных дыр примерно девять миллиардов лет назад.
Напомним, что сверхмассивные черные дыры появляются либо за счет слияния нескольких черных дыр, либо растут с течением времени из-за аккреции вещества. Чтобы понять, какой из двух вариантов верен в отношении Стрельца А*, астрофизики смоделировали последствия слияния, рассмотрев сценарии, согласующиеся с наблюдаемыми с помощью Телескопа горизонта событий свойствами вращения.
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Результаты показали, что Стрелец А*, судя по всему, образовался вследствие слияния с другой сверхмассивной черной дырой из ближайшей галактики-спутника.
«Наше открытие прокладывает путь к пониманию того, как растут и эволюционируют сверхмассивные черные дыры. Смещенный высокий спин Стрельца А* указывает на возможное слияние с другой черной дырой. В результате этого события Стрелец А* резко изменил амплитуду и ориентацию своего вращения», — написали авторы научной работы.
Отметим, что новое исследование подтверждает теорию слияния черных дыр, а также дает представление об истории и эволюции Млечного Пути. Полученные данные имеют важное значение для будущих исследований.
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