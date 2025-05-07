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Городские фермы способны прокормить население среднего города после апокалипсиса
Ненулевая вероятность глобальной катастрофы вынуждает ученых искать варианты спасения человечества. В любой момент может случиться ядерная война, пандемия, извержение массивного вулкана, столкновение с крупным астероидом или, к примеру, мощнейший солнечный шторм. Каждое из этих событий приведет к нарушению мировой торговли, и как следствие, к дефициту самого необходимого, включая продукты питания. В этом случае помогут городские фермы.
В пределах города и пригородов могут размещаться разные формы сельского хозяйства — огороды, теплицы, гидропонные фермы и даже мини-пастбища. Люди выращивают овощи, фрукты, грибы около домов, на балконах, крышах. Одним словом, городское фермерство весьма разнообразно.
Производство еды в городах дает множество преимуществ. Это, например, помощь в бедности, укрепление общественных связей, социализация маргинальных групп, снижение углеродных выбросов, озеленение, биоразнообразие, а также занятость. Есть и риски, из которых наиболее существенные — загрязненность почв и дефицит воды.
Согласно исследованиям, городское фермерство занимает заметную долю в глобальной цепочке снабжения продовольствием, особенно овощами. Однако работ, которые бы анализировали этот опыт всесторонне, мало. Между тем он способствует устойчивости продовольственной системы, а в условиях глобальной катастрофы может стать ключевым для спасения.
Мэт Бойд из Adapt Research и Ник Вильсон из Университета Отаго в Новой Зеландии решили посчитать, сможет ли огородничество спасти во время апокалипсиса население такого города как Палмерстон-Норт. Результаты их исследования вышли в PLOS One.
«Во время глобальной катастрофы, которая нарушит торговые пути, импорт топлива, чтобы выжить населению нужно будет радикально уместить производство еды в городе и вокруг него. Эта работа показала, как мы можем это сделать», — отметил Бойд, первый автор статьи.
Палмерстон-Норт — среднего размера город, расположенный на острове Северном архипелага Новой Зеландии в умеренном климате. В нем на 395 квадратных километрах живут порядка 91 тысячи человек. Ученых интересовало, какие лучше всего выращивать культуры, сколько нужно земли, людей и какую часть пригорода задействовать. Для этого они проанализировали снимки Google Earth и выяснили, что если выращивать продукты только в черте города, то это прокормит лишь пятую часть населения. А вот если захватить дополнительно 1400 гектар пригорода, то хватит на весь город. Лишние 110 гектар снабдят их еще и биотопливом.
В обычных условиях в Палмерстон-Норт лучше всего выращивать горох, потому что в нем много белка. При высокой калорийности эта культура требует минимума площади. В пригороде хорош картофель. Во время ядерной зимы в городе лучше всего выращивать сахарную свеклу и шпинат, а вокруг него — пшеницу и морковь.
Эта работа показала несколько важных путей, которые ведут к улучшению городского фермерства. Защита и зонирование участков для сельского хозяйства должны стать приоритетными, особенно вдоль транспортных коридоров. В то же время нужно развивать инфраструктуру и экспертизу, организуя пилотные проекты и поддерживая общественные инициативы. Местные власти могли бы поощрять пригородное огородничество через налоги и инвестиции в инфраструктуру, например, мельницы и мелкие заводы по биотопливу.
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