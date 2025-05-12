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Конференция
16+
Третий международный конгресс CRISPR-2025

Участников ждет экспертное обсуждение последних достижений, вызовов и этических аспектов, связанных с использованием широчайшего спектра технологических подходов, направленных на редактирование геномов.

Российско-армянский университет
5 октября, 10:00 Идет 6 дней
Бесплатно Стоимость
Ереван ул. Овсепа Эмина 123

О мероприятии

Участники конгресса представят передовые разработки и фундаментальные исследования в области CRISPR, их применение в медицине, сельском хозяйстве, эволюционной и палеобиологии. Предстоящий конгресс станет пространством для взаимодействия ученых, врачей и представителей индустрии, обмена идеями и эффективного сотрудничества.

В программе мероприятия:

  • пленарные и секционные выступления;
  • конкурс молодых ученых;
  • конкурс постерных докладов;
  • панельная дискуссия «От предсказания лекарств с помощью искусственного интеллекта, точного редактирования генома до клеточной и генной терапии».
Расписание
5
Воскресенье
Октябрь 2025
ул. Овсепа Эмина 123 Ереван
10:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Овсепа Эмина 123

9 минут назад
Александр Речкин
4
# биология
# генетика
# технологии
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Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
# научная фантастика
# футуристический транспорт
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История
# Беларусь
# Великая Отечественная война
# Вторая мировая война
# Германия
# история России
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Археология
# Y-хромосома
# Нидерланды
# палеогенетика
# Средние века
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Редакция Naked Science

Футуристический дизайн техники от Мохаммада Х. Аттарана — художника из Великобритании

Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.

Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
# научная фантастика
# футуристический транспорт
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
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Астрономия
# галактики
# космос
# сверхмассивные черные дыры
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FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
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# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
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С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
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Иван Колупаев
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