Слушатели узнают, почему географические особенности и климатические условия сыграли огромную роль в распространении чумы.

За 1000 дней (с 1347 по 1351 год) чума унесла жизни почти трети населения средневековой Европы. Опустевшие города, мрачные картины смерти, будто сошедшие с полотен Босха, поступь «чумных докторов» — представления современного человека о самой беспощадной пандемии в истории человечества.

Но за страшными легендами стоят не только ужасы болезни, но и целая карта взаимодействия истории и географии.

Историк Артем Фуганов и географ Дмитрий Мартьянов расскажу:

как именно чума «путешествовала» вместе с торговыми караванами и кораблями;

почему географические особенности и климатические условия сыграли огромную роль в ее распространении;

какие последствия эпидемия оставила в судьбах стран, городов и целых народов;

как изменилось восприятие болезни и что это говорит о Средневековье в целом.

