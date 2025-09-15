Уведомления
Слушатели узнают, почему географические особенности и климатические условия сыграли огромную роль в распространении чумы.
О мероприятии
За 1000 дней (с 1347 по 1351 год) чума унесла жизни почти трети населения средневековой Европы. Опустевшие города, мрачные картины смерти, будто сошедшие с полотен Босха, поступь «чумных докторов» — представления современного человека о самой беспощадной пандемии в истории человечества.
Но за страшными легендами стоят не только ужасы болезни, но и целая карта взаимодействия истории и географии.
Историк Артем Фуганов и географ Дмитрий Мартьянов расскажу:
- как именно чума «путешествовала» вместе с торговыми караванами и кораблями;
- почему географические особенности и климатические условия сыграли огромную роль в ее распространении;
- какие последствия эпидемия оставила в судьбах стран, городов и целых народов;
- как изменилось восприятие болезни и что это говорит о Средневековье в целом.
