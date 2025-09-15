  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Чума в Средние века: как болезнь захватила мир

Слушатели узнают, почему географические особенности и климатические условия сыграли огромную роль в распространении чумы.

Библиотека им. Маяковского
5 октября, 13:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Большеохтинский проспект, дом 8

О мероприятии

За 1000 дней (с 1347 по 1351 год) чума унесла жизни почти трети населения средневековой Европы. Опустевшие города, мрачные картины смерти, будто сошедшие с полотен Босха, поступь «чумных докторов» — представления современного человека о самой беспощадной пандемии в истории человечества.

Но за страшными легендами стоят не только ужасы болезни, но и целая карта взаимодействия истории и географии.

Историк Артем Фуганов и географ Дмитрий Мартьянов расскажу:

  • как именно чума «путешествовала» вместе с торговыми караванами и кораблями;
  • почему географические особенности и климатические условия сыграли огромную роль в ее распространении;
  • какие последствия эпидемия оставила в судьбах стран, городов и целых народов;
  • как изменилось восприятие болезни и что это говорит о Средневековье в целом.
Расписание
5
Воскресенье
Октябрь 2025
Большеохтинский проспект, дом 8 Санкт-Петербург
13:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Большеохтинский проспект, дом 8

15 сентября, 05:03
Александр Речкин
2
# биология
# история
# чума
