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Лекция
16+
Земля — тыква или дыня? О первом эллипсоиде и злоключениях градусной экспедиции

Слушатели узнают об истории градусной экспедиции.

Medio Modo
4 октября, 19:00 Идет 2 ч
1000 Стоимость
Москва Малый Знаменский переулок, 11/11 ст1

О мероприятии

В 30-е годы XVIII века в парижских салонах не утихал великий спор декартистов и ньютонианцев. Одни полагают Землю вытянутой, как дыня, другие — сплюснутой, как тыква. Чтобы навсегда положить конец раздорам и снискать мировое признание, Французская Академия Наук отправила две миссии: на экватор и к Северному полярному кругу.

Ученые мужи должны измерить градус меридиана на разных концах планеты и установить истинную форму Земли. Экваториальной экспедицией руководил астроном Луи Годен, а Арктической — математик Мопертюи, любимец Фридриха Великого.

Преподаватель кафедры геоинформационных систем и технологий Государственного университета «Дубна» Елена Журавлева расскажет о том, как были организованы международные экспедиции и об их успехах.

Расписание
4
Суббота
Октябрь 2025
Малый Знаменский переулок, 11/11 ст1 Москва
19:00
Купить
Адрес

Малый Знаменский переулок, 11/11 ст1

5 августа, 09:34
Александр Речкин
1
# география
# история
# экспедиции
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# беладонна
# борщевик
# крапива
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