Земля — тыква или дыня? О первом эллипсоиде и злоключениях градусной экспедиции

О мероприятии

В 30-е годы XVIII века в парижских салонах не утихал великий спор декартистов и ньютонианцев. Одни полагают Землю вытянутой, как дыня, другие — сплюснутой, как тыква. Чтобы навсегда положить конец раздорам и снискать мировое признание, Французская Академия Наук отправила две миссии: на экватор и к Северному полярному кругу.

Ученые мужи должны измерить градус меридиана на разных концах планеты и установить истинную форму Земли. Экваториальной экспедицией руководил астроном Луи Годен, а Арктической — математик Мопертюи, любимец Фридриха Великого.

Преподаватель кафедры геоинформационных систем и технологий Государственного университета «Дубна» Елена Журавлева расскажет о том, как были организованы международные экспедиции и об их успехах.

Расписание Малый Знаменский переулок, 11/11 ст1 Москва 19:00 Купить