Слушатели узнают, как технически от постановки эксперимента до публикации результатов можно продолжать делать науку в условиях войн, репрессий и тюрьмы.

О мероприятии

Представление о науке как «чистой и независимой» от политики человеческой деятельности крайне романтизировано и далеко от реального положения дел. На примере работ ученых-биологов Российской Империи, СССР и России в XX и первой четверти XXI века выпускник Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Симха Борман рассмотрит, как технически от постановки эксперимента до публикации результатов можно продолжать делать науку в условиях войн, репрессий, тюрьмы, политического преследования, вынужденной эмиграции и железного занавеса.

Лектор расскажет о работе в условиях дефицита необходимых ресурсов, про то, как делать науку «на коленке», когда нет ни оборудования, ни зарплат для сотрудников.