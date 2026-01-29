  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Тело ходит само. Возможно ли движение без управления

Слушатели узнают про самые надежные системы движения.

Центр «Архэ»
16 февраля, 20:30 Идет 2 ч
850 Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

Младенец ползет. Рыба плывет. Да и люди, когда идут, думают о чем угодно — кроме ног. Кто всем этим управляет? Учитель биологии и популяризатор науки Сергей Лопатин расскажет про самые надежные системы движения: генераторы ритма и древние центры, которые работают даже тогда, когда «думать некогда».

Расписание
16
Понедельник
Февраль 2026
timepad Онлайн
20:30
Купить
29 января, 08:36
Александр Речкин
2
# биология
# тело
# человек
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
27 января, 13:01
Александр Березин

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# скафандры
# США
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
27 января, 13:01
Александр Березин

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# скафандры
# США
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрономы показали, как темная материя сформировала каркас Вселенной

    29 января, 08:40

  2. В Иордании обнаружили массовое захоронение жертв Юстиниановой чумы

    28 января, 18:37

  3. Зоркий глаз бури: сканирующая квантово-вихревая микроскопия помогла увидеть слабые места сверхпроводника

    28 января, 15:14

  4. Использование своей звезды как сверхмощного космического корабля оказалось гравитационно безопасным

    28 января, 14:06
Выбор редакции

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

25 января, 10:04

Последние комментарии

Игорь Кузин
3 минуты назад
Николай, а как это вообще можно доказать, если про любые фото и видео можно сказать, что это подделка?

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Игорь Кузин
7 минут назад
Вроде видел какие-то фотки издалека, то ли с орбиты, то ли через телескоп, с пояснениями, что эта точка - посадочный модуль, а эти линии - следы ровера.

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Rafis F.
2 часа назад
Rimi, про то что весь мир следил за этим сильно сказано! На смартфоне или в интернете?! Дело в том что и телевидение в тот момент также было развито

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Andrejus
2 часа назад
Это доказывает,как США уступают Китаю свою гегемонию.Всему приходит конец.Рад за Китай. Добро пожаловать в новую реальность,где США перестают

Китай совершил крупный прорыв в создании полностью сверхпроводящего магнита

Андрей Владимирович
3 часа назад
Если человек соглашается с тем что кто то из его соплеменников был на луне то констатирую то что человек очень плохо знаком с физикой, химией,

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Rafis F.
3 часа назад
Профор, Земля плоская. А насчет того что пеленговали: откуда у вас такая информация?! Я так то застал закат СССР в техникуме. Много читал технической

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Rafis F.
4 часа назад
Я, измельчали афроамериканцы, деградировали.

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Иван Колупаев
6 часов назад
Александр, охота вам спорить с людьми у которых не все дома 😏

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Sergey Gorovoy
8 часов назад
великий sir Winston Leonard Spencer Churchill, вернее, его дух - угрюмо хмыкнул, продолжая шаркающей походкой двигаться по радужному мосту, затягиваясь сладкой

Употребление алкоголя на протяжении жизни связали с двойным риском рака прямой кишки

Иван Колупаев
10 часов назад
Александр, ну тогда разве что с запятыми 12 наберется.

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

galinaaa7228
10 часов назад
Какое гиперзвуковое оружие....честно?? Ну как то не очень верится, вот бульбулятор...неее ну честно расскажите мне

В США прошли первые морские испытания корабля с гиперзвуковым оружием

Николай Чередников
10 часов назад
Александр, а ты мне фото своей жены покажешь?))))

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Николай Чередников
10 часов назад
Короче. Канал сказочных балаболов. Понятно всë. Ты предоставить научные доказательства не можешь, поэтому и елозишь как дешëвая шлюха. А для

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Николай Чередников
10 часов назад
Слушайте, если это научный канал, то почему здесь нет научных доказательств? Есть какая-то сектантская ересь, про какие-то колонии, есть "кадры",

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Александр Березин
11 часов назад
Николай, то есть ответа на вопрос о том, сколько классов вы закончили не будет? Но отчего же? Такая задевающая вас тема?

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Николай Чередников
11 часов назад
Достаточно, для того чтобы не верить во всякий бред. А Вы что там "едите", раз так легко ведëтесь на сказки? Я всего навсего прошу прямые

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Александр Березин
12 часов назад
Vasil, "Во-вторых, вы читать не умеете или специально демагогией занимаетесь? Я же чёрным по белому в пункте 1 написал, что перемотка была

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Александр Березин
12 часов назад
Я, "Во-вторых, вы читать не умеете или специально демагогией занимаетесь? Я же чёрным по белому в пункте 1 написал, что перемотка была автоматической

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Vasil Sarkadi
12 часов назад
Лучшим доказательством высадки американских астронавтов на луне будут фотографии посадочных модулей и лунного автомобиля, на котором американцы

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Я
12 часов назад
К тому же, для замены кассеты фотоаппарата астронавты выполняли довольно тонкую работу. Им надо было каким-то образом с этими негнущимися

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно