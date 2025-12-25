Слушатели узнают, как видят мир моллюски и насекомые, рыбы и лягушки, ящерицы и птицы.

О мероприятии

Зрение — особый вид чувств, он дает такую информацию о мире, какую не получить иными способами. Но зрение возникало неоднократно и развивалось в эволюции разными путями.

Какие есть варианты зрения? Как видят мир моллюски и насекомые, рыбы и лягушки, ящерицы и птицы? А что со зрением у зверей? А что с человеком и его родственниками? Обо всем этом и многом другом расскажет антрополог, кандидат биологических наук Станислав Дробышевский.

ул. Б. Разночинная, д. 25А Санкт-Петербург 19:00