Лекция
16+
Эволюция зрения

Слушатели узнают, как видят мир моллюски и насекомые, рыбы и лягушки, ящерицы и птицы.

Medio Modo
15 февраля, 19:00 Идет 2 ч
1600 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Б. Разночинная, д. 25А

О мероприятии

Зрение — особый вид чувств, он дает такую информацию о мире, какую не получить иными способами. Но зрение возникало неоднократно и развивалось в эволюции разными путями.

Какие есть варианты зрения? Как видят мир моллюски и насекомые, рыбы и лягушки, ящерицы и птицы? А что со зрением у зверей? А что с человеком и его родственниками? Обо всем этом и многом другом расскажет антрополог, кандидат биологических наук Станислав Дробышевский.

Расписание
15
Воскресенье
Февраль 2026
ул. Б. Разночинная, д. 25А Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

ул. Б. Разночинная, д. 25А

25 декабря, 08:09
Александр Речкин
1
# биология
# зрение
# эволюция
