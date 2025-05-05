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Слушатели узнают про создание и эволюцию долговременных орбитальных станций и многоцелевых космических комплексов.
О мероприятии
Когда зародилась идея о полетах в космическое пространство? Как пришла в голову человека мысль о посещении других небесных тел? Как именно Сирано де Бержерак, Фрэнсис Годвин, Жюль Верн и другие писатели XVII-XIX веков представляли себе освоение космоса человеком? Когда появились и как выглядели первые прообразы ракетной техники?
Сменный руководитель группы связи с экипажем, сотрудник Центра подготовки космонавтов Михаил Киселев проследит эволюцию идеи космических полетов и технологий, которые позволили реализовать эти идеи. Упомянет о реактивной технике времен Второй Мировой войны, которая положила основу будущих космических полетов. Вспомнит о противостоянии «космических империй».
Лектор расскажет о первых космических триумфах советской науки: первый искусственный спутник Земли и первый полет человека в космос. Совершит экскурс в создание многофункциональных космических кораблей, рассчитанных на долговременный полет, как в СССР так и в США. Конечно обсудит полеты к Луне. Расскажет про создание и эволюцию долговременных орбитальных станций и многоцелевых космических комплексов Space Shuttle и Буран.
Проспект Мира, дом 119, строение 34
В Солнечной системе находят все больше небесных тел, которые выглядят как «высохшие» кометы. Ученые решили выяснить, как и насколько быстро они проходят такую трансформацию. Оказалось, что некоторые сейчас почти обезвоженные небесные тела были кометами, по космическим меркам, совсем недавно.
И Лю (Yi Liu) — концепт-дизайнер и цифровой художник из китайского города Далянь. В его работах сочетаются лаконичность формы и выразительная атмосфера, свойственная классической научной фантастике. Художник предпочитает графичный стиль, при этом уделяет большое внимание свету, композиции и настроению.
Основные проблемы 3D-печатных экзопротезов, в частности для транстибиальных ампутаций (ниже колена), заключаются в неравномерной нагрузке на конструкцию, приводящей к ее разрушению. Ученые Пермского Политеха разработали способ создания прочных и легких экзопротезов с помощью 3D-печати и укрепления углеродным волокном. Новый метод позволяет значительно повысить долговечность и надежность изделий, обеспечивая их комфорт и индивидуальную адаптацию под анатомию пациента.
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.
Прошлые научные работы показали, что высокие люди чаще зарабатывают больше. Исследователи из США решили проверить, не закладывается ли основа для этого преимущества еще в школе. Чтобы разобраться в вопросе, специалисты проанализировали данные около полумиллиона нью-йоркских школьников.
Долгое время палеонтологи считали, что древние крупные наземные хищники никогда не населяли острова Карибского моря. По крайней мере, после исчезновения динозавров. Эта картина казалась логичной: изолированность от материка не позволяла таким хищникам туда перебраться. Но острые зубы, по форме характерные для крупных плотоядных, которые ученые находили в скалах и пещерах, заставили усомниться в этой гипотезе.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
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