О мероприятии

Когда зародилась идея о полетах в космическое пространство? Как пришла в голову человека мысль о посещении других небесных тел? Как именно Сирано де Бержерак, Фрэнсис Годвин, Жюль Верн и другие писатели XVII-XIX веков представляли себе освоение космоса человеком? Когда появились и как выглядели первые прообразы ракетной техники?

Сменный руководитель группы связи с экипажем, сотрудник Центра подготовки космонавтов Михаил Киселев проследит эволюцию идеи космических полетов и технологий, которые позволили реализовать эти идеи. Упомянет о реактивной технике времен Второй Мировой войны, которая положила основу будущих космических полетов. Вспомнит о противостоянии «космических империй».

Лектор расскажет о первых космических триумфах советской науки: первый искусственный спутник Земли и первый полет человека в космос. Совершит экскурс в создание многофункциональных космических кораблей, рассчитанных на долговременный полет, как в СССР так и в США. Конечно обсудит полеты к Луне. Расскажет про создание и эволюцию долговременных орбитальных станций и многоцелевых космических комплексов Space Shuttle и Буран.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация