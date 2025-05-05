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Лекция
12+
От первого спутника до города на орбите. История освоения космоса

Слушатели узнают про создание и эволюцию долговременных орбитальных станций и многоцелевых космических комплексов.

Космонавтика и авиация
10 мая, 16:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Когда зародилась идея о полетах в космическое пространство? Как пришла в голову человека мысль о посещении других небесных тел? Как именно Сирано де Бержерак, Фрэнсис Годвин, Жюль Верн и другие писатели XVII-XIX веков представляли себе освоение космоса человеком? Когда появились и как выглядели первые прообразы ракетной техники?

Сменный руководитель группы связи с экипажем, сотрудник Центра подготовки космонавтов Михаил Киселев проследит эволюцию идеи космических полетов и технологий, которые позволили реализовать эти идеи. Упомянет о реактивной технике времен Второй Мировой войны, которая положила основу будущих космических полетов. Вспомнит о противостоянии «космических империй». 

Лектор расскажет о первых космических триумфах советской науки: первый искусственный спутник Земли и первый полет человека в космос. Совершит экскурс в создание многофункциональных космических кораблей, рассчитанных на долговременный полет, как в СССР так и в США. Конечно обсудит полеты к Луне. Расскажет про создание и эволюцию долговременных орбитальных станций и многоцелевых космических комплексов Space Shuttle и Буран.

Расписание
10
Суббота
Май 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

Только что
Александр Речкин
2
# история
# космос
# Россия
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Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
# юнимобили
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