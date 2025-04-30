Участники мероприятия узнают, почему именно в годы войны в зоопарке начали успешно размножаться черные лебеди.

О мероприятии

Во время Великой Отечественной войны Московский зоопарк не закрывался ни на один день. Он продолжал принимать посетителей, вести научную работу, приглашал москвичей на выставки, зоовикторины и новогодние праздничные программы. Сотрудник культурно-просветительного отдела Московского зоопарка Елена Козлова познакомит слушателей с трудовым подвигом сотрудников зоопарка, вписанным в общий подвиг родной страны.

Особое место в содержании лекции занимает рассказ о людях, благодаря труду которых в тяжелое военное время была сохранена коллекция редких видов. Участники мероприятия увидят архивные фотографии, узнают, чем знамениты слон Шанго и медведица Зойка, и почему именно в годы войны в зоопарке начали успешно размножаться черные лебеди.

Расписание ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация