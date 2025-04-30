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Лекция
12+
Зоопарки в годы Великой Отечественной войны

Участники мероприятия узнают, почему именно в годы войны в зоопарке начали успешно размножаться черные лебеди.

Московский зоопарк
8 мая, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 1

О мероприятии

Во время Великой Отечественной войны Московский зоопарк не закрывался ни на один день. Он продолжал принимать посетителей, вести научную работу, приглашал москвичей на выставки, зоовикторины и новогодние праздничные программы. Сотрудник культурно-просветительного отдела Московского зоопарка Елена Козлова познакомит слушателей с трудовым подвигом сотрудников зоопарка, вписанным в общий подвиг родной страны.

Особое место в содержании лекции занимает рассказ о людях, благодаря труду которых в тяжелое военное время была сохранена коллекция редких видов. Участники мероприятия увидят архивные фотографии, узнают, чем знамениты слон Шанго и медведица Зойка, и почему именно в годы войны в зоопарке начали успешно размножаться черные лебеди.

Расписание
8
Четверг
Май 2025
ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 1 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 1

2 минуты назад
Александр Речкин
2
# биология
# зоопарки
# история
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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