О мероприятии

Представьте, что у вас в руках только плоские детали: кубики, треугольники, прямоугольники. А нужно собрать… идеально круглую сферу. Звучит как магия? Но на самом деле это чистая наука. Раньше мячи шили из пяти- и шестиугольников, а сегодня инженеры создают сложные конструкции из простых элементов. Как это работает? Можно ли повторить такое дома? И почему без математики тут не обойтись? Ответы на эти и многие другие вопросы даст математик, изобретатель и эксперт в необычных конструкциях Евгений Ширяев.

Слушатели узнают, как плоские грани превращаются в объемные формы: от футбольных мячей до куполов зданий; какие конструкторы справляются с этой задачей и почему не все детали одинаково полезны; можно ли собрать сферу без зазоров или придется смириться с «картошкой»; как математика помогает создавать идеальные формы даже из кубиков LEGO.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к. 11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация