О мероприятии

Широкое сравнительное исследование высших когнитивных способностей животных — один из подходов к пониманию эволюционных предпосылок формирования мышления, языка и сознания человека. Поскольку конечный мозг птиц обладает ядерным типом строения, долгое время считали, что передний мозг птиц не имеет высших областей обработки информации и состоит преимущественно из областей, относящихся к стриатуму. Комплекс современных молекулярно-генетических и развитийных данных позволил взглянуть по-новому на устоявшуюся классификацию. В связи с изменившимися представлениями о происхождении и функциях структур мозга птиц были изменены и названия областей мозга. Новая терминология отражает текущее понимание эволюции, организации и функций структур переднего мозга птиц. Аспирант биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Екатерина Диффинэ осветит особенности строения мозга птиц, а также основные подходы к изучению их когнитивных способностей.

Расписание улица Островитянова, 1, стр. 10 Москва 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация