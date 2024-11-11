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Лекция
12+
Как сконструировать беспилотный летательный аппарат

Слушатели узнают, как разрабатываются беспилотные летательные аппараты, которые могут помочь в науках о Земле.

Политехнический музей
14 ноября, 16:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва 4-я Магистральная ул., д. 11

О мероприятии

Сотрудники научно-практической лаборатории «ГЕО-БАРС» расскажут, как разрабатываются беспилотные летательные аппараты, которые могут помочь в геологии, экологии, геофизике и других науках о Земле.

Слушатели лекции узнают, чем занимаются сотрудники лаборатории и насколько это сейчас востребовано. Лекторы поделятся достижениями лаборатории и опытом участия и побед во всероссийских конкурсах.

Расписание
14
Четверг
Ноябрь 2024
4-я Магистральная ул., д. 11 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

4-я Магистральная ул., д. 11

7 часов назад
Александр Речкин
19
# беспилотники
# БПЛА
# технологии
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