Слушатели узнают, как разрабатываются беспилотные летательные аппараты, которые могут помочь в науках о Земле.

О мероприятии

Сотрудники научно-практической лаборатории «ГЕО-БАРС» расскажут, как разрабатываются беспилотные летательные аппараты, которые могут помочь в геологии, экологии, геофизике и других науках о Земле.

Слушатели лекции узнают, чем занимаются сотрудники лаборатории и насколько это сейчас востребовано. Лекторы поделятся достижениями лаборатории и опытом участия и побед во всероссийских конкурсах.

Расписание 4-я Магистральная ул., д. 11 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация