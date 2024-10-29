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Лекция
16+
Океанология XXI века: Современные исследования и глобальные вызовы

Участники мероприятия узнают про перспективы развития океанологии в условиях глобальных изменений XXI века.

Московский Планетарий
14 ноября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
350 Стоимость
Москва Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1

О мероприятии

Кандидат географических наук Никита Валерьевич Сандалюк расскажет про историю и ключевые открытия океанологии, такие как глобальный конвейер и синоптические вихри в океане, и как они изменили представление ученых об океанах и их роли в жизни нашей планеты. Особое внимание будет уделено роли спутниковых данных и моделирования в современных исследованиях океанов: как измерения со спутников интегрируются с математическими моделями для создания более точных прогнозов будущих изменений в океанах. Кроме того, лектор поделится своим личным научным опытом, слушатели узнают о реальных исследовательских проектах. Лекция предоставит возможность взглянуть на перспективы развития океанологии в условиях глобальных изменений XXI века.

Расписание
14
Четверг
Ноябрь 2024
Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1 Москва
19:00
Купить
Адрес

Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1

20 минут назад
Александр Речкин
2
# биология
# океанология
# спутники
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МАИ
# 3D-печать
# искусственный интеллект
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Комментарии

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Ura Genryx
58 минут назад
Odile, « главный персонаж статьи в ней вовсе не упоминается» Не упоминается?) Аж вопит!!! Главный персонаж - это отечестственная космонавтика (чтобы

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Ura Genryx
1 час назад
Иван, В своих бедах нельзя винить других людей.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Ян Казимир
2 часа назад
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Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность 

Nazirbek Jurabekov
2 часа назад
Zasyzran, bhjkl;

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Владимир Перминов
3 часа назад
А есть статьи посвященные космическим достижениям Китая?

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Владимир Перминов
3 часа назад
Иван, получается меня он убедил! А я и не против

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Владимир Перминов
3 часа назад
Zahar, у Березина есть целая статья посвященная альтернативам химическим двигателям, советую прочесть

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Владимир Перминов
3 часа назад
А слабо без парашута?)

Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность 

Александр Виноградов
3 часа назад
Вячеслав, А многоразовость на парашютах не работает и работать никогда не будет.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Александр Виноградов
3 часа назад
Вячеслав, Для сравнения н 1 выводила 100 тонн на ноо при этом была полностью керосиновой. А тяжелее была всего на на 500 тонн.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Александр Виноградов
4 часа назад
Вячеслав, Неэффективна так как даже при применении водород кислородной пары она выводила всего 90 тонн на ноо.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Татьяна Кальницкая
4 часа назад
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Вячеслав
4 часа назад
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NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Вячеслав
5 часов назад
"Метановые ракетные двигатели у нас не полнопоточные" - у нас разве есть такой термин? Это скорее всего тупой перевод с английского. Есть термин:

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Zahar Vasilev
7 часов назад
Статья крайне интересная. Хотелось бы её дополнить. Сам полёт на Марс крайне дорогая штука. И США одной этого не потянуть. Маск разрабатывает

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Odile Ullner
9 часов назад
Владимир, статья действительно превосходная. При этом следует еще учесть, что главный персонаж статьи в ней вовсе не упоминается - а это уже высший

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Odile Ullner
9 часов назад
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Иван Колупаев
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