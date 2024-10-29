О мероприятии

Кандидат географических наук Никита Валерьевич Сандалюк расскажет про историю и ключевые открытия океанологии, такие как глобальный конвейер и синоптические вихри в океане, и как они изменили представление ученых об океанах и их роли в жизни нашей планеты. Особое внимание будет уделено роли спутниковых данных и моделирования в современных исследованиях океанов: как измерения со спутников интегрируются с математическими моделями для создания более точных прогнозов будущих изменений в океанах. Кроме того, лектор поделится своим личным научным опытом, слушатели узнают о реальных исследовательских проектах. Лекция предоставит возможность взглянуть на перспективы развития океанологии в условиях глобальных изменений XXI века.

Расписание Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1 Москва 19:00 Купить