«Эффект страуса»: ученые выяснили, в каком возрасте дети начинают избегать информации
Взрослея, люди начинают избегать информации, даже если знания могут принести пользу. Исследователи выяснили, в каком возрасте человек начинает делать выбор в пользу комфорта, а не неопределенности.
Ученые из Чикагского университета (University of Chicago) определили возраст, в котором люди начинают избегать информации. Оказалось, «эффект страуса» проявляется еще в детском возрасте. Исследование опубликовано в журнале Psychological Science.
Исследователи проанализировали, как происходит процесс избегания информации у 320 американских детей в возрасте от пяти до 10 лет. Они обнаружили, что дети младшего возраста активно искали знания. К семи годам они начинали избегать информации, если ответы потенциально могли вызвать негативные эмоции.
В первом эксперименте ученые рассмотрели пять возможных причин, по которым люди могут проявлять «поведение страуса». Одна из причин — желание избежать негативных эмоций, таких как тревога или разочарование. Также человек может хотеть избежать негативной информации о собственной привлекательности или компетентности. Поводами могут быть нежелание подвергать сомнению свои убеждения и попытка защитить свои предпочтения. Кроме того, человек может действовать в собственных интересах.
Затем авторы эксперимента разработали разные сценарии, чтобы проверить, существует ли взаимосвязь между причинами и избеганием информации. В одном из тестов детям предложили вспомнить свои любимые и нелюбимые конфеты. Потом им дали возможность посмотреть видео, почему употребление каждой из этих конфет вредно для зубов.
Исследователи пришли к выводу, что маленькие дети хотели узнавать информацию, но с годами они начинали проявлять склонность к избеганию. По словам научного сотрудника Чикагского университета Радхики Сантанагопалан (Radhika Santhanagopalan), дети не хотели знать, почему их любимые конфеты вредны. При этом они были не против узнать, почему вредны их наименее любимые конфеты.
Ученые проанализировали еще одно явление, которое называется «моральным пространством для маневра». В этом случае человек избегает информации в собственных интересах, стараясь не казаться эгоистичным в глазах других.
Чтобы проверить этот эффект, исследователи вручили детям-партнерам два ведра с наклейками — для себя и партнера. В одном из ведер было больше наклеек, а в другом их количество скрыли. Прежде чем участники делали выбор, их спрашивали, хотят ли они знать, сколько стикеров получит их партнер.
Хотя понимание, сколько наклеек достанется партнеру в закрытом ведре не влияло на количество наклеек у самого ребенка, с возрастом дети все чаще отказывались узнать, сколько их получит другой человек. Получается, выбирая ведро с неизвестным количеством стикеров для партнера, они не испытывали чувства вины.
Авторы пришли к выводу, что по мере взросления дети начинали чаще отказываться от информации, чтобы избежать негативных эмоций, связанных со знаниями. Исследователи подтвердили четыре причины из пяти. Исключением стали знания, связанные с компетентностью. Дети без колебаний интересовались, как они справились с тестом. По мнению ученых, это может быть связано с тенденцией в школах: плохой результат — это шаг на пути к хорошему результату.
Во взрослом возрасте избегание информации становится обычным явлением. Знания становятся слишком тяжелыми для восприятия, могут угрожать давним убеждениям или вызывать страх перед неопределенностью. По мнению ученых, избегание может приводить как к личным, так и общественным последствиям. К примеру, это способствует «углублению политической поляризации или идеологической жесткости».
