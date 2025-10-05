Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году
Инновации часто рассматриваются как основа экономической конкурентоспособности. На карте, представленной ниже, визуализированы результаты ежегодного Глобального индекса инноваций (Global Innovation Index, GII), который оценивает страны по их способности стимулировать научные исследования и предпринимательство.
Более низкие показатели на карте изображены темно-синим цветом, постепенно переходящим в зеленый и затем желтый по мере роста балла. Данные для визуализации предоставлены Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO). В данном случае инновации трактуются довольно широко: сюда включаются не только прорывы, основанные на исследованиях и разработках, но и постепенное внедрение новых технологий.
В 2025 году индекс использует 78 показателей, отражая усилия WIPO по модернизации методологии, интеграции новых источников данных и более точной оценке современных, распределенных и цифровых инновационных экосистем.
Европейские страны по-прежнему входят в число самых инновационных в мире. Швейцария возглавляет индекс уже 15-й год подряд, а Швеция, Великобритания, Финляндия, Нидерланды и Дания входят в десятку лучших.
США сохраняют третье место в GII уже третий год подряд, лидируя в двух категориях: «развитость рынка» и «уровень деловой активности».
Азиатский регион показал сильный рост в GII 2025: Южная Корея достигла рекордного четвертого места. Страна заняла первое место в категории «человеческий капитал и исследования» и высоко оценивается по различным показателям WIPO.
Китай впервые вошел в топ-10 GII, став единственной экономикой со средним доходом среди 30 лидеров. По оценкам WIPO, Китай лидирует по количеству поданных патентных заявок.
Россия в индексе инноваций занимает 60-е место.
