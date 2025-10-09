Кишечные бактерии тысячелетней давности раскрыли диету доиспанского человека

Анализ останков человека, жившего в Мезоамерике около 1000 лет назад, раскрыл состав его кишечной микрофлоры. В ней обнаружили бактерии, которые помогали переваривать растения и насекомых, а также микроб, ранее встречавшийся только у современных людей.

В кишечнике каждого человека живут триллионы микроорганизмов, в основном бактерий. Это сообщество, или микробиом, играет огромную роль для здоровья: помогает переваривать пищу, усваивать витамины и защищает от болезнетворных микробов. Состав микробиома уникален для каждого и зависит от диеты, возраста, образа жизни и окружающей среды.

Современный образ жизни — урбанизация, обработанная пища и широкое применение антибиотиков — кардинально изменил состав кишечных бактерий. Чтобы понять, как эволюционировали наши отношения с бактериями кишечника, исследователи изучают древние образцы.

Изучение останков, например, «ледяного человека» Этци или древних инков уже предоставило ценные сведения об их диете и здоровье. Каждый новый образец из разных уголков мира и разных эпох добавляет фрагмент в картину эволюции человеческого микробиома.

Команда ученых из Мексики исследовала хорошо сохранившиеся останки мужчины, найденные в скальном укрытии в регионе Симапан. Результаты опубликованы в журнале PLOS One.

Радиоуглеродный анализ показал, что человек жил около 1000 лет назад и принадлежал к культуре ото-паме. Это были полукочевые охотники-собиратели, обитавшие на границе между развитой Мезоамерикой и засушливой Аридоамерикой.

Для анализа взяли образцы из мумифицированной кишечной ткани и окаменевших фекалий. Обращение с древней ДНК требует особой стерильности, поэтому исследователи работали в специальной лаборатории, извлекая материал из внутренней части образцов, и провели анализ дважды в разных учреждениях для подтверждения результатов.

С помощью секвенирования РНК удалось определить, какие виды бактерий присутствовали в образцах. Затем полученный «бактериальный портрет» сравнили с тысячами других микробных сообществ: из почвы, компоста, кишечника современных людей с разным образом жизни и из других древних находок.

Анализ позволил выявить бактерии, которые и сегодня живут в кишечнике человека, например из семейств Peptostreptococcaceae и Enterobacteriaceae. Кроме того, ученые обнаружили высокую долю бактерий из семейства Clostridiaceae. Похожий состав ранее находили у мумий древних индейских цивилизаций. Эти микробы помогают расщеплять сложные растительные волокна и хитин. Вероятно, диета симапанского человека состояла из растений и насекомых, что традиционно для этого региона Мексики.

В образцах также идентифицировали бактерию Romboutsia hominis. Ранее этот вид находили только в кишечнике современных людей, и это первый случай его обнаружения в древних останках. Этот микроб участвует в углеводном обмене и синтезе витаминов.

По составу микробиом симапанского человека оказался близок к микрофлоре других древних людей. В то же время он сильно отличался от бактериальных сообществ из почвы и от микробиома жителей современных городов.

Исследование подтвердило, что кишечный микробиом наших предков кардинально отличался от микрофлоры современных людей. Обнаружение в древних останках бактерии Romboutsia hominis доказывает, что этот микроб жил с человеком задолго до индустриальной эпохи. Такие находки напрямую связывают диету и образ жизни с эволюцией человека и его микробов-партнеров.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Илья Гриднев 87 статей Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.