Кишечные бактерии тысячелетней давности раскрыли диету доиспанского человека
Анализ останков человека, жившего в Мезоамерике около 1000 лет назад, раскрыл состав его кишечной микрофлоры. В ней обнаружили бактерии, которые помогали переваривать растения и насекомых, а также микроб, ранее встречавшийся только у современных людей.
В кишечнике каждого человека живут триллионы микроорганизмов, в основном бактерий. Это сообщество, или микробиом, играет огромную роль для здоровья: помогает переваривать пищу, усваивать витамины и защищает от болезнетворных микробов. Состав микробиома уникален для каждого и зависит от диеты, возраста, образа жизни и окружающей среды.
Современный образ жизни — урбанизация, обработанная пища и широкое применение антибиотиков — кардинально изменил состав кишечных бактерий. Чтобы понять, как эволюционировали наши отношения с бактериями кишечника, исследователи изучают древние образцы.
Изучение останков, например, «ледяного человека» Этци или древних инков уже предоставило ценные сведения об их диете и здоровье. Каждый новый образец из разных уголков мира и разных эпох добавляет фрагмент в картину эволюции человеческого микробиома.
Команда ученых из Мексики исследовала хорошо сохранившиеся останки мужчины, найденные в скальном укрытии в регионе Симапан. Результаты опубликованы в журнале PLOS One.
Радиоуглеродный анализ показал, что человек жил около 1000 лет назад и принадлежал к культуре ото-паме. Это были полукочевые охотники-собиратели, обитавшие на границе между развитой Мезоамерикой и засушливой Аридоамерикой.
Для анализа взяли образцы из мумифицированной кишечной ткани и окаменевших фекалий. Обращение с древней ДНК требует особой стерильности, поэтому исследователи работали в специальной лаборатории, извлекая материал из внутренней части образцов, и провели анализ дважды в разных учреждениях для подтверждения результатов.
С помощью секвенирования РНК удалось определить, какие виды бактерий присутствовали в образцах. Затем полученный «бактериальный портрет» сравнили с тысячами других микробных сообществ: из почвы, компоста, кишечника современных людей с разным образом жизни и из других древних находок.
Анализ позволил выявить бактерии, которые и сегодня живут в кишечнике человека, например из семейств Peptostreptococcaceae и Enterobacteriaceae. Кроме того, ученые обнаружили высокую долю бактерий из семейства Clostridiaceae. Похожий состав ранее находили у мумий древних индейских цивилизаций. Эти микробы помогают расщеплять сложные растительные волокна и хитин. Вероятно, диета симапанского человека состояла из растений и насекомых, что традиционно для этого региона Мексики.
В образцах также идентифицировали бактерию Romboutsia hominis. Ранее этот вид находили только в кишечнике современных людей, и это первый случай его обнаружения в древних останках. Этот микроб участвует в углеводном обмене и синтезе витаминов.
По составу микробиом симапанского человека оказался близок к микрофлоре других древних людей. В то же время он сильно отличался от бактериальных сообществ из почвы и от микробиома жителей современных городов.
Исследование подтвердило, что кишечный микробиом наших предков кардинально отличался от микрофлоры современных людей. Обнаружение в древних останках бактерии Romboutsia hominis доказывает, что этот микроб жил с человеком задолго до индустриальной эпохи. Такие находки напрямую связывают диету и образ жизни с эволюцией человека и его микробов-партнеров.
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
8 октября 2025 года мировое научное и кулинарное сообщество отмечает знаменательный юбилей — 80 лет с момента создания одного из самых революционных бытовых изобретений XX века — микроволновой печи. За восемь десятилетий она проделала путь от громоздкого агрегата до умного кухонного помощника. Современные модели умеют не только разогревать, но и предлагают сложные программы приготовления. К юбилейной дате специалисты Пермского Политеха рассказали о мифах и фактах, которые сложились вокруг этой «чудо-печки».
Моаи, каменные статуи острова Пасхи, по массе могут превышать 80 тонн при высоте жилого дома. Долгое время ученым не удавалось понять, как люди с технологиями каменного века перемещали их по всему острову. Авторы новой научной работы, наконец, смогли полностью восстановить метод потомков полинезийцев и южноамериканских индейцев.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
