Еще Аристотель называл человека «социальным животным», а глубоко верующий шведский натуралист Карл Линней относил его вместе с обезьянами к отряду приматы. Однако только во второй половине XIX века ученые поняли, в чем причина сходства людей с обезьянами и другими животными.

Стало понятно, что все живые организмы связаны друг с другом родственными узами. Кандидат биологических наук Илья Удалов расскажет, как современные ученые исследует, кто кому родственник, и как сравнение генов перевернуло представления о родословной живого.

