Sikorsky представила новое семейство масштабируемых военных беспилотников Nomad

Беспилотник Nomad / © Sikorsky

Компания объявила о создании целой линейки VTOL-дронов под общим названием Nomad, в основу которых лег прототип аппарата вертикального взлёта и посадки с неподвижным крылом.

Ранее Sikorsky уже проводила летные испытания дронов с такой конфигурацией, однако в состав нового семейства вошли аппараты самых разных размеров — вплоть до моделей, сопоставимых по габаритам с вертолетом S-70 Black Hawk, предназначенных для выполнения широкого спектра задач как на суше, так и на море.

Дроны семейства Nomad / © Sikorsky

Основными военными сценариями применения семейства Nomad названы разведка, ударные миссии и операции в сложных логистических условиях. Такой фокус отражает растущую заинтересованность Пентагона в беспилотниках, способных действовать без привязки к взлетно-посадочным полосам — фактор, который может стать решающим в будущих конфликтах, если традиционная инфраструктура аэродромов будет разрушена, повреждена или недоступна.

Каждый дрон семейства Nomad стоит на хвосте, опираясь на хвостовое оперение, — взлетает и садится вертикально, как вертолет, а затем переходит в горизонтальный полет для выполнения длительных миссий. Он также способен зависать в воздухе, что делает его пригодным для таких задач, как аэроразведка, тушение пожаров и доставка грузов.

На опубликованных Sikorsky иллюстрациях показаны четыре разных варианта Nomad, хотя компания отмечает, что в будущем возможны и другие модификации. Различные размеры обеспечат разные характеристики — по скорости, дальности и полезной нагрузке.