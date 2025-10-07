Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Sikorsky представила новое семейство масштабируемых военных беспилотников Nomad
Американская компания Sikorsky, входящая в состав оборонного концерна Lockheed Martin, представила проект целого семейства автономных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (VTOL).
Компания объявила о создании целой линейки VTOL-дронов под общим названием Nomad, в основу которых лег прототип аппарата вертикального взлёта и посадки с неподвижным крылом.
Ранее Sikorsky уже проводила летные испытания дронов с такой конфигурацией, однако в состав нового семейства вошли аппараты самых разных размеров — вплоть до моделей, сопоставимых по габаритам с вертолетом S-70 Black Hawk, предназначенных для выполнения широкого спектра задач как на суше, так и на море.
Основными военными сценариями применения семейства Nomad названы разведка, ударные миссии и операции в сложных логистических условиях. Такой фокус отражает растущую заинтересованность Пентагона в беспилотниках, способных действовать без привязки к взлетно-посадочным полосам — фактор, который может стать решающим в будущих конфликтах, если традиционная инфраструктура аэродромов будет разрушена, повреждена или недоступна.
Каждый дрон семейства Nomad стоит на хвосте, опираясь на хвостовое оперение, — взлетает и садится вертикально, как вертолет, а затем переходит в горизонтальный полет для выполнения длительных миссий. Он также способен зависать в воздухе, что делает его пригодным для таких задач, как аэроразведка, тушение пожаров и доставка грузов.
На опубликованных Sikorsky иллюстрациях показаны четыре разных варианта Nomad, хотя компания отмечает, что в будущем возможны и другие модификации. Различные размеры обеспечат разные характеристики — по скорости, дальности и полезной нагрузке.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
В современном мире у каждого из нас в кармане находится мощный компьютер, подключенный к глобальной сети. Но вместе с невиданными возможностями он принес и новые угрозы, которые стали настолько изощренными, что атакуют уже не устройства, а наше сознание. Почему даже образованные и осторожные люди порой попадаются на крючок фишинговых атак? Ответ на этот вопрос лежит в области работы нашего собственного мозга. Об этом рассказала Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА.
Свайные фундаменты — оптимальное решение для многих типов грунтов (слабых, болотистых), где классические типы оснований не справляются. Их широко используют в регионах с сезонным промерзанием почвы из-за опасного явления — морозного пучения. Такой эффект приводит к постепенному выдавливанию опор и может вызвать деформацию и разрушение конструкций. Существующие способы их защиты не всегда эффективны: утепление не спасает в морозы, дренаж не снимает давление льда, а замена грунта слишком дорога. Ученые Пермского Политеха разработали коническую сваю, которая снижает объем материала, необходимого для изготовления на 40%, и превосходит по надежности традиционные цилиндрические аналоги на 30%.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
