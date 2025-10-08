Ученые рассказали о популярных мифах и фактах о микроволновке в ее восьмидесятый день рождения

8 октября 2025 года мировое научное и кулинарное сообщество отмечает знаменательный юбилей — 80 лет с момента создания одного из самых революционных бытовых изобретений XX века — микроволновой печи. За восемь десятилетий она проделала путь от громоздкого агрегата до умного кухонного помощника. Современные модели умеют не только разогревать, но и предлагают сложные программы приготовления. К юбилейной дате специалисты Пермского Политеха рассказали о мифах и фактах, которые сложились вокруг этой «чудо-печки».

История этого устройства началась с шоколадного батончика американского инженера Перси Спенсера. В 1945 году во время одного из экспериментов с магнетроном (генератором сверхвысокочастотных электромагнитных волн) он обнаружил, что лакомство в его кармане неожиданно растаяло.

В результате этого курьезного происшествия, 8 октября 1945 года, был запатентован принципиально новый способ термической обработки продуктов с помощью электромагнитных волн. С этой почти легендарной истории начался путь прибора, который сегодня есть у многих.

За десятилетия его существования вокруг сложилось множество устойчивых представлений, часть из которых не соответствует действительности.

Микроволновая печь делает пищу «радиоактивной»

— Это самый старый и живучий миф. Электромагнитные колебания, используемые в микроволновке, — это не ионизирующее излучение, как, например, рентгеновские лучи, а обычные радиоволны. Их в различных частотах используют для передачи радио-, телевизионных и сигналов мобильной связи. Они не могут изменить структуру ядер атомов вещества и сделать пищу радиоактивной. Когда печь выключается, нагрев мгновенно прекращается, и еда просто остается горячей, — рассказывает Анатолий Перминов, заведующий кафедрой «Общая физика» ПНИПУ, доктор физико-математических наук.

Витамины разрушаются под воздействием микроволн

Полезные вещества и правда разрушаются при подогревании, но виноваты в этом не «особенные» микроволны, а сам факт повышения температуры. Это происходит как в кастрюле, так и в микроволновке.

— При правильном использовании эта печь может сохранять больше питательных свойств, чем традиционные способы готовки. Ключевым преимуществом является скорость теплового воздействия и сокращение его времени, а также минимальное количество воды, необходимое для приготовления. В отличие от варки, когда водорастворимые витамины массово переходят в бульон, этот вид «обработки» позволяет минимизировать такие потери, — комментирует Виктор Криштоп, профессор кафедры «Общая физика» ПНИПУ, доктор физико-математических наук.

Разогревание детского питания в микроволновке делает его токсичным

На самом деле еда для малышей не образует вредных соединений и не меняет свой химический состав от воздействия микроволн. Опасен неравномерный нагрев, создающий в пище «горячие карманы». Чтобы избежать ожога, стоит всегда перемешивать ее после разогрева и дать постоять пару минут. Использование низкой мощности или режима разморозки также снижает риск повреждений.

Нельзя греть воду для чая в микроволновке

— Можно, но старайтесь не перегреть жидкость. В гладкой посуде без повреждений вода может достичь температуры кипения, оставаясь при этом внешне совершенно спокойной. Опасность возникает в момент извлечения чашки — любое движение может спровоцировать мгновенное вскипание и выброс пара, приводя к серьезным травмам. Для безопасности достаточно поместить в сосуд деревянную палочку, чайный пакетик или использовать посуду с шероховатым дном, что создаст центры парообразования и предотвратит это, — объясняет Анатолий Перминов.

Нельзя ставить предметы на микроволновую печь

Это неправда. Производители предусматривают такую возможность, однако критически важно не перекрывать вентиляционные отверстия, которые часто расположены на верхней панели. Нарушение циркуляции воздуха может привести к превышению температурного режима и поломке устройства.

— Под запретом тяжелые (более 3-5 килограммов), горячие и легковоспламеняющиеся предметы. Легкий набор для соли и сахара не навредит, если не блокирует вентиляцию. Перед размещением чего-либо стоит проверить инструкцию — там указаны точные допустимые нагрузки и схемы воздушных потоков для конкретной модели, — делится Анатолий Перминов.

Поговорим о фактах.

Вес первой микроволновой печи составлял 340 килограммов

— Radarange, выпущенная в 1947 году, была настоящим гигантом — ее высота составляла 1,75 метра, а вес достигал 340 килограммов. Стоимость устройства в 5 000 долларов была сопоставима со стоимостью нового автомобиля среднего класса, что делало его недоступным для рядовых потребителей. Массовое распространение микроволновые печи получили лишь в 1970-х годах, когда японским компаниям удалось значительно уменьшить габариты и стоимость магнетрона — ключевого компонента устройства. Одной из первых бытовых моделей стала микроволновая печь «Электроника СП-01», выпущенная в 1978 году в СССР. Она имела небольшой объем камеры и использовалась преимущественно в учреждениях общественного питания, больницах и столовых, — рассказывает Анатолий Перминов, заведующий кафедрой «Общая физика» ПНИПУ, доктор физико-математических наук.

Недопустимо помещать металлические предметы в печь

Это не миф, а строгое техническое требование.

— Металлическую посуду использовать в микроволновке нельзя. То же самое касается алюминиевой фольги. Эти материалы отражают микроволны и очень быстро нагреваются под действием индуцированных электромагнитными волнами электрических токов, что вызывает искрение, воспламенение пищи и может привести к поломке печи или даже пожару. Даже небольшие металлизированные детали, например, ободки на посуде, опасны для техники. Поэтому некоторые производители выпускают специализированную посуду с защитными покрытиями или особой конструкцией, безопасную для СВЧ. Такие изделия всегда имеют четкую маркировку, разрешающую использование в этом устройстве, — информирует Виктор Криштоп.

Ученые акцентируют внимание и на других научно подтвержденных фактах, связанных с работой микроволновых печей.

Микроволны не «взрывают» молекулы воды

— Микроволновые печи работают по принципу молекулярного трения, а не «взрыва» частиц воды, как многие думают. Они заставляют полярные молекулы быстро вибрировать, выделяя тепло. Этот механизм обеспечивает равномерный прогрев пищи на несколько сантиметров вглубь, в отличие от традиционного способа приготовления на плите, — отмечает Анатолий Перминов.

Может стерилизовать предметы

Двухминутная обработка влажной кухонной губки уничтожает до 99% бактерий благодаря нагреву воды до температуры кипения. Для сухих предметов или без влажной среды этот способ не работает, так как микроволны воздействуют именно на воду, а не на само изделие.

Один из самых энергоэффективных способов готовки

— Микроволновая печь действительно является одним из наиболее энергоэффективных способов приготовления пищи. Она быстро разогревает именно сами продукты, минуя необходимость предварительного прогрева большой массы воздуха или кастрюли, как это делается в обычной духовке или на плите. За счет прямого преобразования энергии в тепло приготовление занимает меньше времени, что снижает общее потребление электричества. Особенно практична микроволновка при размораживании продуктов, доведении готовых блюд до нужной температуры и при приготовлении небольших порций, — добавляет Виктор Криштоп, профессор кафедры «Общая физика» ПНИПУ, доктор физико-математических наук.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ПНИПУ 1293 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.