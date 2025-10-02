Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Сравнение площадей всех стран на одной диаграмме

Страны разительно отличаются по размерам — от континентальных гигантов до крошечных островных государств.

Сравнение площадей всех стран на одной диаграмме / © Visualcapitalist

В новой визуализации, созданной специалистами портала Visualcapitalist, каждое государство ранжируется по общей площади, которая рассчитывается как сумма суши и внутренних водоемов (озера, водохранилища, реки).

К крупнейшим странам планеты относятся Россия, Канада, Китай и США — вместе они занимают почти 30% всей суши Земли.

Россия — безусловный лидер: страна простирается через 11 часовых поясов, объединяя Европу и Азию. Более 65% ее территории находится в зоне вечной мерзлоты.

Канада во многом похожа: ее северные земли покрыты тундрой, тайгой и арктическим климатом. При этом, по данным Статистического управления Канады, около 66% населения живет всего в 100 километрах от границы с США.

На другом конце спектра находятся крошечные государства вроде Монако и Гибралтара, площадь которых измеряется всего несколькими квадратными километрами.

Монако, имеющее всего 2,1 квадратных километра, является вторым по величине суверенным государством в мире после Ватикана. Несмотря на скромные размеры, в княжестве живет почти 39 тысяч человек, что делает его одной из самых густонаселенных территорий планеты.

Гибралтар, формально являющийся заморской территорией Великобритании, занимает чуть больше — 6,8 квадратных километра. Он расположен на южной оконечности Испании и служит важнейшей морской точкой, соединяющей Атлантический океан со Средиземным морем.