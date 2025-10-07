Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Летающие автомобили: семь моделей, превращающих фантастику в жизнь
Долгие годы летающий автомобиль оставался мечтой, манящей дизайнеров и инженеров — привычным атрибутом научной фантастики и футуристических прогнозов, но, казалось, недостижимым для обычного водителя.
В 2025 году эта фантазия стала ближе к реальности, чем когда-либо, благодаря группе инновационных компаний, создавших машины, которые могут ездить по дорогам, парковаться в гаражах и превращаться в летательные аппараты за считанные минуты. Ниже представлены семь лучших летающих автомобилей, соответствующих как автомобильным, так и авиационным стандартам.
Разработанный голландскими инженерами, PAL-V Liberty разгоняется до 160 километров в час на дороге и 180 километров в час в воздухе, благодаря складывающемуся ротору и аэродинамичной трехколесной конструкции. Для взлета требуется взлетно-посадочная полоса.
Alef Model A — первый летающий автомобиль, получивший специальный сертификат летной годности Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Этот электрический аэромобиль обеспечивает 320 километров пробега на земле и 177 километров в воздухе, при этом помещается на стандартное парковочное место. Планируется, что первые поставки начнутся к концу 2025 года.
Словацкий AirCar превращается из купе в самолет менее чем за две минуты. Он развивает скорость 200 километров в час на дороге и 249 километров в час в воздухе, с максимальной дальностью 1 000 километров. Сертифицирован для использования в Европе и прошел более 170 часов летных испытаний.
Летающий спортивный автомобиль с трехколесным шасси Switchblade развивает 200 километров в час на дороге и 305 километров в час в воздухе с дальностью 720 километров. Автоматическое раскрытие крыльев занимает около трех минут, а гибридная силовая установка позволяет использовать авиационное топливо.
AeroMobil 5.0 предлагает вертикальный взлет, гибридный двигатель и передовую авионику, обеспечивая скорость 200 километров в час в полете и 160 километров в час на дороге.
Xpeng X2 — двухместный электрический аэромобиль для коротких поездок и городских маршрутов. Максимальная скорость — 130 километров в час, компактный дизайн позволяет использовать его в ограниченных пространствах.
Aska A5 имеет четыре места и скорость в полете 240 километров в час. Дальность составляет от 240 до 400 километров, что позволяет выполнять как городские, так и региональные полеты.
Благодаря инженерным прорывам и адаптации стандартов в автомобильной и авиационной отраслях, летающие автомобили перестают быть научной фантастикой. Они открывают новую эпоху, где повседневные маршруты и амбиции не ограничены дорогами, пробками или традиционной инфраструктурой.
