  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Лингвистические итоги 2025 года

Слушатели узнают о традиционных исследованиях грамматики, о сохранении малых языков, и даже о словах года в разных языках.

Центр «Архэ»
31 января, 20:00 Идет 2 ч
1000 Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

Прошедший год изменил многое в лингвистике как науке: стало окончательно понятно, что большие языковые модели с людьми всерьез и надолго, а значит, лингвистам придется учиться с ними взаимодействовать, понимать, как они устроены, и извлекать из них информацию о языках. Это и станет основной темой лекции о лингвистических итогах 2025 года, хотя, конечно, кандидат филологических наук Александр Пиперски расскажет и о традиционных исследованиях грамматики, и о сохранении малых языков, и даже о словах года в разных языках.

Расписание
31
Суббота
Январь 2026
timepad Онлайн
20:00
Купить
27 января, 11:54
Александр Речкин
4
# лингвистика
# русский язык
# филология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
26 января, 12:48
Илья Гриднев

Paковые опухоли защитили мозг от болезни Альцгеймера

Злокачественные новообразования выделили белок цистатин-С, который проник в мозг и активировал иммунные клетки, начавшие активно уничтожать токсичные амилоидные бляшки. Молекула опосредованно очистила нервную систему от застарелых отложений, вызывающих болезнь Альцгеймера, и вернула память лабораторным мышам.

Биология
# болезнь Альцгеймера
# микроглия
# онкология
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
25 января, 10:04
Александр Березин

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?

С точки зрения науки
# Гренландия
# история
# сша
Выбор редакции
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В Греции нашли самые древние деревянные орудия в истории человечества

    27 января, 11:39

  2. Математик нашел способ решить дифференциальное уравнение, считавшееся нерешаемым с XIX века

    27 января, 10:59

  3. Российская разработка снизит концентрацию опасной пыли в шахтах на 30%

    27 января, 09:10

  4. Астрономы усомнились в лунном происхождении квазиспутника Земли

    27 января, 08:18
Выбор редакции

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

25 января, 10:04

Последние комментарии

Miro Miro
11 минут назад
Вася, надо было строить круг, рядом квадрат, потом треугольник, прямоугольник и параллелепипед. Соединить их всех подземными туннелями Илона Маска

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

Nikolai Loukianov
25 минут назад
Ну ну. Всем хорошо известна норвежская Алиса 😀

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Игорь Шварц
29 минут назад
Мне кажется авторов подобных статей, как и редакторов необходимо увольнять - статья "ни о чем", блин - это же наше время, вы его потратили, на

Ученые узнали, что происходит в организме, если не есть неделю

Miro Miro
42 минуты назад
Злопыхатели успокойтесь, всё у них получится. Да урезали проект, сократили финансирование, возможно немного перегнул с масштабами города. Это

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

Игорь Коняшов
47 минут назад
Александр, Я так и не понял) Ведь бОльшую часть траектории Авангард летит по баллистике, и начинает маневрировать только на конечном атмосферном

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Антон Сидорук
49 минут назад
Vasya, какая там может быть природа? У них голые пустыни, песок да камни

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

Вася Свояков
1 час назад
Это один из таких проектов, который строится для будущего, но спотыкается о наше настоящее... Хотелось бы увидеть этот проект в готовности, но видно

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

Александр Березин
1 час назад
Игорь, "Ракеты по восточному побережью будут пролетать над Гренландией (со снижением)." В том-то и дело, что нашим МБР по восточному побережью

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Arnold Schwarzenegger
1 час назад
Андрей, всех денег мира не хватит на этот проект. Так что он изначально пукнул а дауны поверили

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

Vasya
1 час назад
Природу жалко, сколько первозданной природы угробят, задолбали строить всякую не нужную ерунду. Никто в этом бездушном "городе" не будет жить, все

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

Gloria Gilmore
1 час назад
Очень важная и практичная разработка. Снижение запылённости даже на 30% — это уже серьёзный вклад в сохранение здоровья шахтёров, особенно с учётом

Российская разработка снизит концентрацию опасной пыли в шахтах на 30%

Игорь Коняшов
2 часа назад
Sergey, Ой, как все запущено...) Тасс и останкино пошли в ход...тяжелая артиллерия так сказать) DeepSeek правда об этом не в курсе. Но ты продолжай, такие

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Ил С
2 часа назад
Модульная компоновка оружия, ракетного в том числе, позволяет быстро создавать новые типы ракет на старых платформах, а гиперзвуковые - в рамках

В США прошли первые морские испытания корабля с гиперзвуковым оружием

Александр Березин
2 часа назад
Вячеслав, а может быть вам пора ознакомиться с научными работами по теме, и узнать. что изотопный состав грунта, который астронавты привезли с Луны,

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Vladimir Lukianov
2 часа назад
Герман, всё больше фактов говорят о том, что существует невидимый и неосязаемый мир (тёмная материя и энергия). По последним данным она составляет

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Владимир Наумов
2 часа назад
Импичмент-президент Д. Трамп очевидно отрабатывает деньги, кот в его бизнес вложили Китай, РФ, и пытается разобщить НАТО, ЕС, снизить

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Дмитрий Простов
2 часа назад
ответственных назначили уже за провал? когда головы полетят?!

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

Игорь Коняшов
3 часа назад
tempo, Сочувствую ВАМ)

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

Игорь Коняшов
3 часа назад
Gen, История знала множество тупых и бессмысленных проектов, начиная с апокрифической вавилонской башни и заканчивая зеленой энергетикой.

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

Игорь Коняшов
3 часа назад
Андрей, Зато местные "пикейные жилеты" заходились в восторге от "амбициозности" проекта. И конечно же пинали "рашку" за отсутствие успехов...))

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно