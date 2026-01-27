О мероприятии

Прошедший год изменил многое в лингвистике как науке: стало окончательно понятно, что большие языковые модели с людьми всерьез и надолго, а значит, лингвистам придется учиться с ними взаимодействовать, понимать, как они устроены, и извлекать из них информацию о языках. Это и станет основной темой лекции о лингвистических итогах 2025 года, хотя, конечно, кандидат филологических наук Александр Пиперски расскажет и о традиционных исследованиях грамматики, и о сохранении малых языков, и даже о словах года в разных языках.