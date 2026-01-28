  • Добавить в закладки
Лекция
Зачем нужна школа

Участники порассуждают о том, какие задачи могут стоять перед школой будущего и какие решения необходимы уже сейчас.

1 февраля, 14:00 Идет 1 ч 30 мин
Москва проспект Мира, 119, стр. 516

О мероприятии

Чему должна учить школа: предметным знаниям или метанавыкам? Как интернет и искусственный интеллект меняют образование? Чем мотивировать школьника: оценками, конкуренцией, перспективой успеха или чем-то другим? Как найти баланс между свободой и дисциплиной? Что важнее: коллектив или индивидуальность? Ответы на эти и многие другие вопросы попробует дать научный журналист и педагог Григорий Тарасевич.

проспект Мира, 119, стр. 516 Москва
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Адрес

проспект Мира, 119, стр. 516

