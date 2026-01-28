Уведомления
Участники порассуждают о том, какие задачи могут стоять перед школой будущего и какие решения необходимы уже сейчас.
О мероприятии
Чему должна учить школа: предметным знаниям или метанавыкам? Как интернет и искусственный интеллект меняют образование? Чем мотивировать школьника: оценками, конкуренцией, перспективой успеха или чем-то другим? Как найти баланс между свободой и дисциплиной? Что важнее: коллектив или индивидуальность? Ответы на эти и многие другие вопросы попробует дать научный журналист и педагог Григорий Тарасевич.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Во время археологических раскопок на стоянке среднего плейстоцена Маратоуса-1 в Греции ученые обнаружили два деревянных предмета возрастом более 400 тысяч лет. По мнению исследователей, они представляют собой самые древние в мире деревянные орудия. Изготовили их, по-видимому, представители неизвестного вида древнего человека — возможно, предки неандертальцев.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
