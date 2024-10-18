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Невероятные масштабы производства стройматериалов — все для создания «Зеркальной линии»
Медленно, но верно горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия» (The Line) продолжает свой рост в саудовской пустыне. Недавно появились некоторые новые подробности строительства, которые подчеркивают ошеломляющую задачу превращения огромного участка пустыни в футуристический мегаполис.
В итоге длина «Зеркальной линии» составит 170 километров, хотя ее начальный этап, который будет завершен к 2030 году, будет длиной «всего» в 2,4 километра.
Власти Саудовской Аравии недавно ввели в эксплуатацию новый бетонный завод, который сможет производить до 20 000 кубических метров бетона в день. Большая часть пойдет на создание «Зеркальной линии», а остальная — на другие проекты Neom.
Кроме того, свыше 100 000 рабочих заняты вывозом огромных объемов земли 24 часа в сутки, семь дней в неделю, чтобы освободить площадку для заливки фундамента. Идет активное забуривание свай: установили около 1000 более чем из 30 000.
По словам главного инвестиционного директора NEOM Манара Аль Монифа, «Зеркальная линия» на сегодня использует одну пятую всей стали, производимой в мире.
Создатели горизонтального небоскреба ожидают, что проект продолжит оставаться крупнейшим в мире «получателем» строительных материалов на протяжении десятилетий.
Сверхмассивная черная дыра, расположенная в галактике на расстоянии 210 миллионов световых лет от Земли, разорвала на части звезду и начала взаимодействовать с другим объектом на орбите. Событие под названием AT2019qiz астрономы наблюдали с помощью рентгеновской обсерватории NASA «Чандра» и других телескопов. Теперь ученые смогут лучше понять, как объекты вокруг сверхмассивных черных дыр взаимодействуют друг с другом.
На полученных изображениях — примерно 100 миллионов объектов, и это лишь сотая доля предстоящей работы. По этим снимкам ученые в итоге составят самую большую трехмерную карту Вселенной и даже попытаются понять природу темной энергии.
На снимках поверхности огнедышащей луны Юпитера наблюдают обширные вулканические структуры, по краям которых виднеется расплавленная лава.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
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