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Невероятные масштабы производства стройматериалов — все для создания «Зеркальной линии»

Медленно, но верно горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия» (The Line) продолжает свой рост в саудовской пустыне. Недавно появились некоторые новые подробности строительства, которые подчеркивают ошеломляющую задачу превращения огромного участка пустыни в футуристический мегаполис.

Рендер горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line) / © NEOM

В итоге длина «Зеркальной линии» составит 170 километров, хотя ее начальный этап, который будет завершен к 2030 году, будет длиной «всего» в 2,4 километра.

Власти Саудовской Аравии недавно ввели в эксплуатацию новый бетонный завод, который сможет производить до 20 000 кубических метров бетона в день. Большая часть пойдет на создание «Зеркальной линии», а остальная — на другие проекты Neom.

Кроме того, свыше 100 000 рабочих заняты вывозом огромных объемов земли 24 часа в сутки, семь дней в неделю, чтобы освободить площадку для заливки фундамента. Идет активное забуривание свай: установили около 1000 более чем из 30 000.

Фотография со строительной площадки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line) / © NEOM

По словам главного инвестиционного директора NEOM Манара Аль Монифа, «Зеркальная линия» на сегодня использует одну пятую всей стали, производимой в мире.

Создатели горизонтального небоскреба ожидают, что проект продолжит оставаться крупнейшим в мире «получателем» строительных материалов на протяжении десятилетий.