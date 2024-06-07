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Саудовская Аравия объединила ряд футуристических проектов в макрорегион Magna
Агентство развития территории Саудовской Аравии NEOM объединило 15 проектов футуристических отелей, которые будут расположены на берегу Красного моря в макрорегион Magna. Возможно, это сделано для того, чтобы не запутаться среди всех мегапроектов страны.
Таким образом, под руководством NEOM появилось четыре макрорегиона для застройки:
- город-небоскреб «Зеркальная линия» (The Line);
- горнолыжный курорт в сердце пустыни «Тройена» (Trojena);
- плавучий город «Оксагон» (Oxagon);
- футуристические отели вдоль побережья Красного моря (Magna).
В Magna сейчас 15 проектов, самый северный это башни Epicon, а самый южный — Treyam, он ближе всего к «Зеркальной линии».
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