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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
3 минуты назад
Рейтинг: +573
Посты: 1226

Саудовская Аравия объединила ряд  футуристических проектов в макрорегион Magna

Агентство развития территории Саудовской Аравии NEOM объединило 15 проектов футуристических отелей, которые будут расположены на берегу Красного моря в макрорегион Magna. Возможно, это сделано для того, чтобы не запутаться среди всех мегапроектов страны.

Сообщество
# будущее
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Часть проектов отелей, которые вошли в макрорегион Magna / © NEOM
Часть проектов отелей, которые вошли в макрорегион Magna / © NEOM

Таким образом, под руководством NEOM появилось четыре макрорегиона для застройки:

  • город-небоскреб «Зеркальная линия» (The Line);
  • горнолыжный курорт в сердце пустыни «Тройена» (Trojena);  
  • плавучий город «Оксагон» (Oxagon); 
  • футуристические отели вдоль побережья Красного моря (Magna).

В Magna сейчас 15 проектов, самый северный это башни Epicon, а самый южный — Treyam, он ближе всего к «Зеркальной линии». 

© NEOM
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