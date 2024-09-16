Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Гоночный автомобиль с водородным двигателем впервые прошел краш-тесты FIA

Организаторы чемпионата гоночной серии электрических внедорожников Extreme E сообщили, что гоночный автомобиль Pioneer 25, работающий на водородных топливных элементах, сделал важный шаг в мире автоспорта, пройдя обязательные краш-тесты FIA.

Гоночный внедорожник на водородном топливе Pioneer 25 / © Extreme E

Краш-тесты FIA — обязательные испытания, которые проходят все конструкторы автомобилей «Формулы-1». Они включают в себя тест на прочность структуры безопасности водителя при лобовом столкновении, опрокидывании и боковом ударе.

Гоночный внедорожник на водородном топливе Pioneer 25 / © Extreme E

Внедорожник Pioneer 25 оснащен силовым агрегатом мощностью 550 лошадиных сил и способен разгоняться до 100 километров в час за 4,5 секунды. Максимальная скорость составляет почти 200 километров в час, кроме того, Pioneer 25 может преодолевать подъемы до 53º.

© Extreme E