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Американские чиновники объяснили, почему задерживается пятый запуск Starship

После критики со стороны конгресса и представителей аэрокосмической отрасли Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выступило в защиту своего подхода к лицензированию космических запусков и, в частности, сотрудничества с компанией SpaceX.

Третий испытательный полет транспортной системы Starship / © SpaceX

Ранее SpaceX получила оценку даты выдачи лицензии на пятый запуск от FAA, в соответствии с которой очередной испытательный полет системы Starship перенесли на два месяца позже планируемого срока (середина сентября). Это вызвало бурю негодования.

На днях американские чиновники выпустили отдельное заявление, в котором отметили, что лицензия, выданная FAA для предыдущего запуска Starship в июне, допускала несколько полетов с использованием одного и того же профиля космического корабля и ракеты-носителя. Однако SpaceX изменила профиль для следующего пуска и предоставила информацию о воздействии на окружающую среду только в середине августа.

Представители управления подчеркнули, что в рамках пятого полета Starship испытания охватят большую территорию, чем рассматривалось ранее. Это обстоятельство требует консультаций с другими ведомствами. Так что основными препятствиями к выдаче лицензии на новый пуск стали экологическая экспертиза и оценка безопасности.