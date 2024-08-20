Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Boeing приостановила испытания самолета, который уже пять лет должен был перевозить пассажиров
Американская корпорация Boeing сообщила, что приостановила летные испытания авиалайнеров серии 777X после того, как выявила повреждения в конструкции одного из широкофюзеляжных самолетов.
Инженеры Boeing обнаружили повреждение заказной детали, установленной между двигателем и конструкцией самолета, во время планового технического обслуживания.
Пока не ясно, повлияют ли приостановка полетов и эта проблема на сертификацию и поставку новых широкофюзеляжных лайнеров, которые должны начаться в 2025 году, то есть на пять лет позже запланированного срока.
Сегодня руководство Boeing пытается вывести компанию из кризиса безопасности. Он усугубился после поломки дверного узла самолета 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines в начале 2024 года.
Мы привыкли к новостям о негативном влиянии видеоигр на здоровье. Недаром ВОЗ несколько лет назад объявила игровую зависимость заболеванием. Ученые, напротив, не спешат с выводами. По их мнению, последствия для психики твердо не установлены. Новое исследование, охватившее данные о почти 100 тысячах геймеров из Японии, отчасти прояснило эту проблему.
Мед нередко подделывают, добавляя в него сироп или патоку. Распознать некачественный продукт бывает сложно не только у витрины в магазине, но и в лабораторных условиях. Ученые из Великобритании разработали два новых способа вычислить подделку, один из которых позволяет даже не открывать банку с медом.
Студент института «Аэрокосмический» МАИ Тамирлан Нагоев создал концепт электроракетного двигателя, способного работать на альтернативном и восполняемом источнике энергии. В качестве топлива специалист предложил использовать пылеобразный базальтовый материал, собранный с поверхности астероидов, Луны и других космических тел.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Ядовитые тростниковые жабы стали настоящим бедствием для австралийских узкорылых крокодилов, обитающих в пресных водоемах на севере страны. Однако ученые, похоже, нашли способ защитить рептилий от инвазивного вида, чей смертельный яд губит многих животных.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Лед и пламя: что на самом деле устроило крупнейшее вымирание в истории Земли
Красная ртуть наших дней: почему каждое следующее отравление «Новичком» вызывает все больше сомнений?
Нобелевская премия по химии – 2018 присуждена за использование силы эволюции
«Зеркальная линия»: насколько реален город-антиутопия длиной в 170 километров?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии