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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
11 минут назад
Рейтинг: +393
Посты: 752

Boeing приостановила испытания самолета, который уже пять лет должен был перевозить пассажиров

Американская корпорация Boeing сообщила, что приостановила летные испытания авиалайнеров серии 777X после того, как выявила повреждения в конструкции одного из широкофюзеляжных самолетов.

Сообщество
# Boeing
# авиация
# технологии
Самолет Boeing 777X во время испытательного полета / © Jason Alden / Bloomberg / Getty Images
Самолет Boeing 777X во время испытательного полета / © Jason Alden / Bloomberg / Getty Images

Инженеры Boeing обнаружили повреждение заказной детали, установленной между двигателем и конструкцией самолета, во время планового технического обслуживания.

Пока не ясно, повлияют ли приостановка полетов и эта проблема на сертификацию и поставку новых широкофюзеляжных лайнеров, которые должны начаться в 2025 году, то есть на пять лет позже запланированного срока. 

Сегодня руководство Boeing пытается вывести компанию из кризиса безопасности. Он усугубился после поломки дверного узла самолета 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines в начале 2024 года.

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# внешность
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Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Вячеслав
4 часа назад
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Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Vlad Ok
4 часа назад
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