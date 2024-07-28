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Sierra Space провела второе полномасштабное испытание, взорвав прототип модуля для будущей орбитальной станции
Компания Sierra Space отчиталась в проведение второго полномасштабного испытания на разрыв прототипа надувного модуля. Аналогичные модули в будущем станут основой коммерческой космической станции Orbital Reef.
Испытания надувного модуля прошли в Центре космических полетов NASA имени Маршалла в середине июля.
В ходе теста инженеры Sierra Space постепенно увеличивали давление внутри модуля, чей внутренний объем составлял 300 кубических метров (треть объема МКС), до тех пор, пока оно не достигло уровня в 510 килопаскалей, тогда модуль лопнул. Этот порог значительно превышает рекомендуемый NASA уровень в 419 килопаскалей.
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Группа биологов смоделировала сокращение гигантских нелетающих птиц моа, истребленных людьми после заселения ими Новой Зеландии. Оказалось, что определенные экологические ниши служили убежищем для этих птиц, где они какое-то время «скрывались» от людей. Подобная реконструкция может подсказать пути сохранения еще существующих видов от антропогенного воздействия.
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Несмотря на то что вода практически всегда у нас на виду, процесс ее кристаллизации все еще загадочен. Известно примерно два десятка структурных разновидностей льда. Из них только одна — лед-I — образуется при обычных для Земли условиях. Японские физики выяснили, что образование льда у поверхности жидкой воды может начаться с крошечного прекурсора со структурой, похожей на «нулевой» лед.
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