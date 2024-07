Blue Origin показала испытания посадочных опор первой ступени New Glenn

Компания Джеффа Безоса планирует повторить успех своего главного конкурента — SpaceX, создав многоразовую первую ступень ракеты New Glenn, которая будет вертикально приземляться после полета, что позволит повторно ее использовать.

Испытания посадочных опор первой ступени ракеты New Glenn / © Blue Origin

Недавно Blue Origin опубликовала в социальной сети Х видео испытаний посадочных опор первой ступени New Glenn.

© MechDesignTV

«Мы завершили испытания первой ступени с шестью посадочными опорами, которые станут ключевым элементом для многократного использования [первой ступени ракеты]», — сообщила пресс-служба Blue Origin.

Дебютный старт New Glenn ожидается не ранее 29 сентября 2024 года, когда ракета будет использована для запуска двух космический аппаратов проекта Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (EscaPADE).