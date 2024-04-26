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Стала известна дата первого запуска ракеты New Glenn

Во время заседания Комитета по космическим исследованиям (КОСПАР) сотрудник NASA Ник Бенардини назвал дату первого запуска ракеты New Glenn.

Рендер ракеты New Glenn / © Blue Origin

На одном из слайдов презентации, которую показали во время мероприятия, была указана дата запуска двух космический аппаратов проекта Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (EscaPADE): 29 сентября 2024 года.

Аппараты предназначены для изучения магнитосферы и атмосферы Красной планеты. Известно, что в космос их должна отправить ни разу не летавшая ракета New Glenn, которую компания Blue Origin разрабатывает с 2012 года.

Однако сама Blue Origin пока не называла никаких конкретных сроков запуска своего носителя.