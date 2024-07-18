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Бразильский исследователь воссоздал лицо Ивана Грозного
Графический дизайнер Сисеро Мораис из Бразилии, который специализируется на компьютерной 3D-реконструкции внешности людей прошлого, недавно показал, как мог выглядеть первый венчанный царь всея Руси Иван IV Васильевич, прозванный Грозным.
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