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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
18 минут назад
Рейтинг: +307
Посты: 425

Бразильский исследователь воссоздал лицо Ивана Грозного

Графический дизайнер Сисеро Мораис из Бразилии, который специализируется на компьютерной 3D-реконструкции внешности людей прошлого, недавно показал, как мог выглядеть первый венчанный царь всея Руси Иван IV Васильевич, прозванный Грозным.

Сообщество
# Иван Грозный
# история
# Россия
Реконструкция облика Ивана Грозного / © Cícero Moraes
Реконструкция облика Ивана Грозного / © Cícero Moraes

Исследователь воспользовался реконструкцией советского ученого Михаила Герасимова, портретом Ивана Грозного на обложке книги «Апостол», изданной в 1564 году, а также историческими свидетельствами современников царя.

Реконструкция облика Ивана Грозного / © Cícero Moraes
Реконструкция облика Ивана Грозного / © Cícero Moraes
Реконструкция облика Ивана Грозного / © Cícero Moraes
Реконструкция облика Ивана Грозного / © Cícero Moraes
Реконструкция облика Ивана Грозного / © Cícero Moraes
Реконструкция облика Ивана Грозного / © Cícero Moraes
© Cícero Moraes
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Космический телескоп «Гайя» обнаружил десятки звездных пар, которых не должно бытьКосмический телескоп «Гайя» обнаружил десятки звездных пар, которых не должно быть

Виктор Ларионов
6 часов назад
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Космический телескоп «Гайя» обнаружил десятки звездных пар, которых не должно бытьКосмический телескоп «Гайя» обнаружил десятки звездных пар, которых не должно быть

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Жандос, "все это вранье" -- конечно, аргументированная позиция. Но она противоречит фактам -- а именно численности флотов сторон. См. текст статьи

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Виктор Ларионов
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