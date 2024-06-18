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Концерн KNDS представил новый концепт танка Leopard 2

На международной выставке Eurosatory 2024, которая проходит во Франции, европейская группа оружейных предприятий KNDS представила новую версию основного боевого танка Leopard 2 A-RC 3.0.

Leopard 2 A-RC 3.0. / © KNDS

Новый танк Leopard 2 A-RC 3.0. получит дистанционно управляемую необитаемую башню, которую можно оснастить на выбор орудиями калибра 120, 130 или 140 миллиметров с автоматической системой заряжания. Она позволит производить три выстрела за 10 секунд. В экипаж будут входить командир, наводчик и механик-водитель.

KNDS планирует представить полностью функционирующий демонстрационный образец на выставке Eurosatory в 2026 году.