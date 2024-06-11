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Маск рассказал о будущем Starship и новых задачах SpaceX

Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск поделился в социальной сети Х своими далеко идущими планами и мечтами о будущем космонавтики.

Четвертый испытательный полет транспортной системы Starship / © SpaceX

По словам Маска, пятый испытательный полет транспортной системы Starship состоится примерно через месяц. Это время понадобится инженерам, чтобы заменить плитки теплозащитного экрана на верхней ступени Starship. Также во время этого испытания SpaceX попытается поймать ускоритель с помощью башни обслуживания.

Анимация: башня обслуживания ловит ускоритель Super Heavy / © iamVisual

В планах компании осуществить первый запуск Starship из Флориды в конце 2025 года (в данным момент Starship стартует со «Звездной базы» SpaceX в Бока-Чика, штат Техас).

Одна из главных задач стоящих перед Starship — возможность выводить на орбиту 200 тонн полезной нагрузки при полной многоразовости.

Маск уверен, что Starship достигнет Марса через три года, а сам полет на Красную планету продлится от двух до четырех месяцев. Флот кораблей Starship поможет создать на Марсе самодостаточное поселение людей, которое планируется построить за 20–30 лет.

Среди новых задач, стоящих перед Starship — добраться до Урана. «Достичь Урана — это непростая задача. Но это моя мечта», — заявил Маск.