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Безжизненность Марса объяснили уязвимостью к астероидам

В новом исследовании ученые выяснили, насколько Красная планета подвержена столкновениям с астероидами и как повезло в этом отношении Земле.

Gabriel Pérez Díaz (SMM, IAC)

Астрономы из Нанкинского университета (Китай) подсчитали, сколько потенциально опасных астероидов встречается на пути Марса. Текст научной работы вышел на сервере препринтов Корнеллского университета. Оказалось, что Красная планета гораздо уязвимее, чем Земля. В исследовании учитывали только крупные небесные объекты, способные вызвать серьезные разрушительные последствия.

В науке принята точка зрения, что Марс когда-то, больше трех миллиардов лет назад, был похож на сегодняшнюю Землю. Там была вода: реки, озера, даже моря с небольшими приливами и отливами. Если была вода, то, по всей вероятности, существовали атмосфера и жизнь. Пока доказательств последнего нет, но ученые активно ведут поиски.

Однако с Марсом что-то произошло: он стал холодным и безжизненным, тектоника почти прекратилась, магнитное поле практически исчезло, вода замерзла, атмосферу сдуло в космос, остался только тонкий и разреженный слой. О том, что стало тому причиной, исследователи до сих пор спорят.

Скорее всего, факторов было довольно много, но одним из них, как выяснили авторы недавнего исследования, могло стать разрушительное воздействие астероидов. Считается, что Земле очень повезло — на ней случайным образом сложились идеальные условия для зарождения и развития жизни. Насколько вероятно такое стечение обстоятельств где-либо еще в Галактике — тоже предмет научных дискуссий.

Одним из таких удачных факторов называют относительно хорошую защиту Земли от столкновения с астероидами и кометами: огромный Юпитер отклоняет полет потенциально опасных объектов. Вроде бы Марс тоже должен быть под этой защитой, но все не так просто. Красная планета гораздо ближе к внутреннему поясу астероидов Солнечной системы — он как раз находится между орбитами Марса и Юпитера.

Для Земли астрономы постоянно ведут мониторинг астероидов, отслеживая количество потенциально опасных небесных тел и их траекторию. По той же самой методике китайские ученые оценили количество потенциально опасных астероидов для Марса.

Они выяснили, что вероятность столкновения таких объектов с Красной планетой примерно в 2,5-3 раза выше, чем с Землей. В частности, только сегодня существует около 17 000 относительно крупных астероидов, которые могут приблизиться к Марсу или ударить его, а в случае Земли их число равняется примерно 4700.

Кроме того, астрономы нашли 52 объекта, которые прямо сейчас летят к Красной планете и могут с ней столкнуться. После более тщательных расчетов времени и траектории это может дать ученым редкую возможность отследить процесс падения в реальном времени.

Помимо понимания истории Марса, новое исследование позволяет оценить потенциальную опасность для будущих колонизаторов этой планеты — соседки Земли. Ведь создание базы там — один из популярных трендов современных космических программ.

Вывод о том, что астероиды падают на Марс намного чаще, чем на Землю, не совсем очевиден, поскольку гравитация Красной планеты составляет лишь 0,38 земной. Теперь же получается, что близость к Главному поясу лишает его «защиты» и Юпитера, и слабой гравитации.

Типовой удар крупного астероида очень опасен: 10-километровый астероид, столкнувшийся с Землей 66 миллионов назад, дал взрыв в 100 миллионов мегатонн и на годы погрузил нашу планету в астероидную зиму. Учитывая, что Марс намного дальше от Солнца, подобные удары для него еще опаснее, так как могут запустить глобальный цикл похолодания, из которого планете довольно сложно выйти самой.

Интересно, что ранее ученые показали: кроме нынешнего состояния со средней температурой минус 64 градуса, Марс может находиться в более теплом устойчивом состоянии со средней температурой до плюс 15 (как на Земле сегодня).