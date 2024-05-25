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Кто проживает на дне океана? Рыба, с которой мы бы не советовали столкнуться.
По меркам человеческой морали. Просто видишь кошмарный оскал этой рыбы, и уже становится как-то нехорошо. А когда она еще и начинает нападать… Что это вообще за сюрприз от матери-природы?
Называется наш красавец голубоперым балистодом (Balistoides viridescens). Странное животное относится к отряду спинороговых (название уже напрягает), который насчитывает примерно четыре десятка видов. Но далеко не все из них могут похвастаться такими выдающимися размерами и тяжелым характером, как наш герой.
Эта рыбка может достигать более семидесяти сантиметров в длину и весить килограмм десять. Голубоперые балистоды не очень любят компанию, в стайной жизни они не были замечены. Максимум могут обзавестись парой, чтобы вместе дружить против всех. Морская фауна эту рыбу боится и, если б могла ненавидеть, то ненавидела бы во всю силу. Балистод ест моллюсков, морских звезд, улиток, червей, не брезгует морскими ежами, может поглощать водоросли и кораллы. Понятно, почему морской мир не питает к балистоду особой любви.
Если ты живой и спрятался в раковине — то это чудовище своими кошмарными зубами раскроит твое убежище («Твой раковина шатал!»). Если ты спрятался под камнями — у балистода есть специально оборудованный мощнейший подбородок, которым он ворочает булыжники. Если хочешь скрыться, зарывшись в песок — рыба просто пустит изо рта сильную струю, которой смоет твое укрытие.
Если нападение на морских животных обусловлено просто рефлексами и стремлением покушать, то человек не кажется добычей по зубам морскому террорюге. Но…
Те, кто любит наслаждаться подводными видами, не раз переживали нападение этой рыбы. Оказывается, она всего лишь защищает свое гнездо от всяких посторонних. Угадать намерения балистода несложно. Если он повернется к вам боком и начнет поднимать свой спинной плавник или рог (не зря же он из спинороговых), то пора грести отсюда быстрее. И лучше двигаться в сторону, так как пространство наверху рыба считает всё равно принадлежащим территории ее гнезда.
Видео ниже можно смело проматывать до 36-й секунды: всю красивость подводного мира балистод портит свей атакой на дайвера.
Дайверы жаловались на неприятные последствия встреч с голубопером балистодом в виде пострадавших ягодиц, укушенных губ или конечностей и даже лишения мочки уха. Любители погружаться в пучины моря в определенный момент выделили одну особенную рыбу, которую назвали Тревором. Эта неповторимая снежинка стала просто легендой, так как часто и долго гоняла дайверов возле одного из островов Таиланда.
Голубоперый балистод любит есть других, но самого его в пищу употреблять нельзя. Во всяком случае, людям. Он в течение жизни накапливает в себе яд сигуатоксин. Который ему самому, впрочем, вреда не причиняет.
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