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«Милое» прошлое: 6 реальных исторических фактов, которые можно разглядеть в «Игре престолов»
Ну правда, зачем сильно напрягать фантазию, когда у нас есть «прекрасное» средневековье с войнами, предательствами, убийствами и прочей милотой. Вот и Джордж Мартин, видимо, решил сильно не думать, просто взял готовые сюжеты из истории. Для вас небольшая подборка из тех, которые нам кажутся самыми интересными.
1. Больше всего отсылок у Мартина, конечно, к Британии. В начале VI века там сформировалось семь сравнительно крупных государств. Семь королевств в «Игре престолов» — совпадение? Хотя может, просто цифра красивая.
2. Разборки между Ланнистерами и Старками напоминают борьбу семейств, которую история запечатлела как войну Алой и Белой Роз в Англии.
3. Стена, которая должна защитить цивилизованных людей от неопрятных одичалых и недружественных ходоков подозрительно похожа на вал Адриана, который был построен римлянами при императоре Адриане в 122—128 годах в Британии для предотвращения набегов пиктов и бригантов. Сооружение протянулось от Ирландского до Северного моря. Стены в 6 метров, форты, стражники-охранники. Да и Мартин не отрицает, что вдохновился именно валом Адриана.
4. Его Воробейшество. Воплощение святой инквизиции. Хотя больше всего напоминает Савонаролу. Он плевать хотел что на правителей стран, что на папу Римского. Вводил «налог на роскошь» как мог: сжигал даже книги и зеркала. Потом уже серьезно надоел прямо всем. Повесили. Потом еще и сожгли на всякий случай.
Кому-то Воробейшество напоминает Торквемаду. Мы не против. Тоже очень милый персонаж.
5. Красавчик и аквамен Кхал Дрого ну прямо очень напоминает Чингисхана. Сын степей, умный тактик-стратег, завоевывал и покорял. Ну и про расплавленное золото на голову Визериса Таргариена: распространено мнение, что Чингисхан баловался вливанием в уши и другие физиологические отверстия на голове врагов расплавленного серебра. Но источник мы не нашли, так что это не точно.
6. Во добрались и до «Кровавой (Красной) свадьбы». Все празднуют, пьют-едят, общаются, а потом гостеприимный Уолдер Фрей убивает всех приехавших в гости Старков. Тут вспоминается 1440-й: в Шотландии регенты молодого короля шотландского Якова II позвали в Эдинбург врагов из клана Дугласов: «Давайте мириться!» Праздновали, пили-ели, общались, потом по сценарию: Дугласов убили. Да в истории не один такой эпизод был.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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