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«Милое» прошлое: 6 реальных исторических фактов, которые можно разглядеть в «Игре престолов»

Ну правда, зачем сильно напрягать фантазию, когда у нас есть «прекрасное» средневековье с войнами, предательствами, убийствами и прочей милотой. Вот и Джордж Мартин, видимо, решил сильно не думать, просто взял готовые сюжеты из истории. Для вас небольшая подборка из тех, которые нам кажутся самыми интересными.

© Game of Thrones

1. Больше всего отсылок у Мартина, конечно, к Британии. В начале VI века там сформировалось семь сравнительно крупных государств. Семь королевств в «Игре престолов» — совпадение? Хотя может, просто цифра красивая.

2. Разборки между Ланнистерами и Старками напоминают борьбу семейств, которую история запечатлела как войну Алой и Белой Роз в Англии.

3. Стена, которая должна защитить цивилизованных людей от неопрятных одичалых и недружественных ходоков подозрительно похожа на вал Адриана, который был построен римлянами при императоре Адриане в 122—128 годах в Британии для предотвращения набегов пиктов и бригантов. Сооружение протянулось от Ирландского до Северного моря. Стены в 6 метров, форты, стражники-охранники. Да и Мартин не отрицает, что вдохновился именно валом Адриана.

Вал Адриана / © wallpaper-mania.com

4. Его Воробейшество. Воплощение святой инквизиции. Хотя больше всего напоминает Савонаролу. Он плевать хотел что на правителей стран, что на папу Римского. Вводил «налог на роскошь» как мог: сжигал даже книги и зеркала. Потом уже серьезно надоел прямо всем. Повесили. Потом еще и сожгли на всякий случай.

Кому-то Воробейшество напоминает Торквемаду. Мы не против. Тоже очень милый персонаж.

5. Красавчик и аквамен Кхал Дрого ну прямо очень напоминает Чингисхана. Сын степей, умный тактик-стратег, завоевывал и покорял. Ну и про расплавленное золото на голову Визериса Таргариена: распространено мнение, что Чингисхан баловался вливанием в уши и другие физиологические отверстия на голове врагов расплавленного серебра. Но источник мы не нашли, так что это не точно.

© Game of Thrones

6. Во добрались и до «Кровавой (Красной) свадьбы». Все празднуют, пьют-едят, общаются, а потом гостеприимный Уолдер Фрей убивает всех приехавших в гости Старков. Тут вспоминается 1440-й: в Шотландии регенты молодого короля шотландского Якова II позвали в Эдинбург врагов из клана Дугласов: «Давайте мириться!» Праздновали, пили-ели, общались, потом по сценарию: Дугласов убили. Да в истории не один такой эпизод был.